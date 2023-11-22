Чоловікові повідомили про підозру у порушенні ПДР, а також розпочали кримінальне провадження.

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Безвідповідальний вчинок батька

Нетверезий чоловік, у якого не було прав, сів на незареєстрований мотоцикл та посадив сина попереду себе, повідомили в поліції регіону. Під час руху він не втримав сина й ніжка хлопчика потрапила у привідний ланцюг.

В результаті, дитина опинилася у лікарні. Хлопчику діагностували травматичну ампутацію нігтьової фаланги великого пальця ноги. Судово-медичний експерт зафіксував, що це травма середньої тяжкості.

Подія сталася у вересні між селами Богунове та Бузинове Березівського району Одеської області.

Яке покарання чекає горе-батька

На водія одразу склали постанову за адмінпорушення (водіння без прав). Також чоловіка оштрафували на 3,4 тисяч гривень. Проти правопорушника розпочали кримінальне провадження.

Після проведення низки довготривалих експертиз водію повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху та та водінні у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило травму ніжки у дитини. Правопорушнику загрожує до трьох років в'язниці, а також позбавлення права керування транспортними засобами на 5 років.

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