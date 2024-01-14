Застрелив на вулиці за відмову продати будинок: що відомо про резонансне вбивство на Одещині

У місті Балта Одеської області вбили 30-річного чоловіка. Вбивця покликав його на вулицю та застрелив.

Кримінальний інцидент стався у суботу ввечері, 13 січня. Зловмисник вистрілив своїй жертві у голову, ймовірно з автоматичної зброї калібру 5,45.

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Подробиці вбивства на Одещині

Як пише видання із посиланнями на джерела, спочатку слідство встановило, що жителю Балти о 22:40 в домофон подзвонив невідомий. Він попросив ключі, щоб зробити дублікат. Господар вийшов на вулицю та вже не повернувся додому. Його тіло у крові з раною на голові побачив сусід приблизного через 15 хвилин.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та почали шукати зловмисника. Пізніше стало відомо про затримання підозрюваного.

Що стало причиною трагедії

У матеріалі зауважується, що житель Балти нещодавно придбав земельну ділянку зі старим будинком. Вона стала причиною конфлікту з сусідкою, яка теж хотіла її купити. Чоловік їй відмовив (за однією з версій – у грубій формі).

Джерело повідомило виданню, що старший син цієї жінки зараз служить в Одесі. Цей військовий ввечері приїжджав до Балти та одразу ж повернувся у свою частину. Саме його затримали за підозрою у вбивстві. Затримання проходило прямо на цьому військовому об'єкті.

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