У поліції Закарпаття розповіли, що інцидент трапився 31 грудня.

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Подробиці інциденту

Близько 1:00 до поліції зателефонував 48-річний мешканець Хуста і повідомив, що на його приватну власність проник невідомий і він здійснив два постріли із зареєстрованої зброї.

Чоловік отримав сповіщення про рух у підвалі з пристрою для фото- і відеозапису. Тоді господар взяв зареєстровану на нього мисливську зброю та спустився до підвалу.

За словами заявника, там він виявив незнайомця та наказав йому вийти, однак хлопець несподівано кинувся у бік озброєного чоловіка, і останній здійснив один постріл у нижню частину тіла. Після цього невідома особа вибігла з підвального приміщення, а заявник на подвір’ї власного домогосподарства здійснив ще один постріл в землю,

– сказали в поліції.

Після цього правоохоронці виявили неподалік будинку тіло 17-річного юнака з вогнепальним пораненням стегна. За попередніми даними, він помер від втрати крові. Грабіжник теж був жителем Хуста.

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Проти господаря будинку відкрили справу

Попередньо правоохоронці кваліфікують подію як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Стаття передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.

Тим часом у Дніпрі відкрили справу щодо вбивства 15-річного хлопця. 31 грудня 68-річний чоловік під час конфлікту завдав підлітку ножових ударів.