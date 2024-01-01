Уже через годину поліція відшукала і затримала зловмисника.
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Підліток помер у лікарні
Вбивство сталося о другій половині дня 31 грудня на вулиці Космонавтів. За даними слідства, 68-річний чоловік під час конфлікту завдав 15-річному хлопцеві ножевих ударів. Після чого нападник втік з місця злочину.
На жаль, неповнолітнього врятувати не вдалося. Від отриманого поранення він помер у лікарні.
Відомо, що нападнику вже повідомили про підозру у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Упродовж години правоохоронці розшукали 68-річного зловмисника / Фото Нацполіція
У Дніпрі чоловік вбив 15-річного хлопця / Фото Нацполіція
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У Києві перехожий зарізав школяра
Схоже вбивство неповнолітнього трапилося у столиці восени. Там жертвою стала 14-річна дитина. На одній з вулиць Києва між 46-річним чоловіком та підлітком розгорівся конфлікт. Під час суперечки зловмисник вдарив школяра ножем у груди, після чого пішов геть.
Очевидці інциденту викликали швидку. Медики протягом пів години намагалися реанімувати хлопця, однак повернути його до життя не вдалося.
Пізніше поліція заарештувала нападника у власній квартирі. У його сусідки знайшли знаряддя вбивства – ніж зі слідами крові. Виявилося, зловмисник попросив жінку сховати його у себе вдома.