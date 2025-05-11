Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела.

До теми У СБУ розповіли деталі та показали кадри затримання кримінального авторитета "Умки"

З авто "Умки" зняли спецсигнали

Наші джерела розповіли, що СБУ доволі "аргументовано" пояснила Сергію Олійнику і його приватним охоронцям, що почувати себе вільно в Україні вони не будуть.

З машини "Умки" зняли спецсигнали / Фото джерел 24 Каналу

Під час затримання службовці зняли з авто кримінального авторитета незаконні спецсигнали. Вони були встановлені на броньовану машину "Умки" з заводу. Хоча жодних дозволів на це Олійник від українських правоохоронців не отримував.

Спецсигнали були встановлені незаконно / Фото джерел 24 Каналу

До речі, у пресслужбі, коментуючи затримання "Умки", зазначили, що СБУ постійно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності.

Наголосили, що будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці України, буде й надалі отримувати жорстку реакцію від Служби безпеки.