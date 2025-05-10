Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний коментар СБУ.

СБУ відреагувала на новини про затримання "Умки"

Пресслужба СБУ, коментуючи затримання "Умки" зазначила, що СБУ постійно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності.

Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави буде і надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ,

– наголосили там.

Деталі щодо затримання Сергія Олійника

Водночас джерела 24 Каналу розповіли, що Служба безпеки доволі "аргументовано" пояснила Олійнику і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть.

Як відбувалося затримання авторитета "Умки" / фото джерел 24 Каналу