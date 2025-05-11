Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники.

К теме В СБУ рассказали детали и показали кадры задержания криминального авторитета "Умки"

С авто "Умки" сняли спецсигналы

Наши источники рассказали, что СБУ довольно "аргументированно" объяснила Сергею Олейнику и его частным охранникам, что чувствовать себя свободно в Украине они не будут.

С машины "Умки" сняли спецсигналы / Фото источников 24 Канала

Во время задержания служащие сняли с авто криминального авторитета незаконные спецсигналы. Они были установлены на бронированную машину "Умки" с завода. Хотя никаких разрешений на это Олейник от украинских правоохранителей не получал.

Спецсигналы были установлены незаконно / Фото источников 24 Канала

Кстати, в пресс-службе, комментируя задержание "Умки", отметили, что СБУ постоянно проводит комплекс контрразведывательных мероприятий, направленных на системное противодействие организованной преступности.

Подчекнули, что любая деятельность, что вредит национальной безопасности Украины, будет и в дальнейшем получать жесткую реакцию от Службы безопасности.