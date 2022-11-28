Зарезал ножом и пытался выдать за самоубийство: в Киеве случилось жестокое убийство

В столице пьяный мужчина во время ссоры зарезал свою жену. Теперь ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Местная жительница сообщила полиции, что в квартире на улице Андрея Малышка в Киеве обнаружила тело своей соседки. По словам заявительницы, к ней пришел муж умершей и рассказал, что нашел ее в комнате с порезом на руке.

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Убийца пытался скрыть преступление

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело женщины с ножевым ранением грудной клетки, а также ее находившегося под хмельком мужчины и уверял, что жена совершила самоубийство.

Мужчина жестоко убил свою жену / Фото полиция Киева

Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства, указавшие на причастность мужа к убийству собственной жены.

Начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Валерий Джус сообщил, что полицейские изъяли кухонный нож, со следами бурого цвета, а также пообщались со свидетелями, которые рассказали, что супруги часто ссорились и злоупотребляли алкоголем.

Мужчине сообщили о подозрении

По словам Джуса, во время общения мужчина признался, что ударил женщину ножом в грудь, а когда понял, что она не дышит – решил замаскировать убийство под самоубийство, сделав порез у женщины на запястье.

Полиция задержала 56-летнего уроженца Донецка, а вещественные доказательства направили на соответствующие экспертизы. По предварительному заключению медиков, потерпевшая скончалась в результате кровопотери.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении / Фото полиция Киева

По этому факту возбуждено уголовное производство по статье "преднамеренное убийство". Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Кроме того, мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания от стражи. В настоящее время продолжается досудебное следствие.

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