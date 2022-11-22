Тело женщины обнаружили в доме супругов. Заявил о ее смерти собственно мужчина.

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Подозреваемый уверял полицейских, что "все было хорошо"

Трагический случай произошел в селе Березовка Житомирской области. 16 ноября правоохранители обнаружили там тело 41-летней женщины.

О гибели жены сообщил ее муж. Он уверял, что накануне все было хорошо, они спокойно поужинали и пошли спать.

Однако впоследствии полицейские выяснили, что умерла женщина от тяжких телесных повреждений, получивших несколько дней до этого. На ее голове, лице, туловище и ногах нашли многочисленные гематомы, ушибы и синяки.

Предварительно установлено, что конфликт в семье был за несколько дней до описанных событий. Причиной стали бытовые невзгоды, усиленные употребленным супругами алкоголем, поэтому возник спор перешедший в избиение женщины,

– рассказали в полиции.

Следствие продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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В Одесской области мужчина жестоко убил своих знакомых

Еще одно жуткое преступление совершил недавно мужчина в Одесской области. 11 ноября он совершил двойное убийство.

Правоохранители установили, что мужчина пришел в гости к знакомым супругам. Во время того как мужчины разговаривали, между ними возник конфликт.

В ходе потасовки гость забил владельца дома до смерти. Проснувшаяся от шума женщина стала случайным свидетелем.

Тогда злоумышленник зарезал ее скальпелем, который нашёл в доме. Потом преступник скрылся.

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