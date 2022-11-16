На следующее утро односельчанин нашел тела женщины и мужчины в возрасте 39 и 56 лет в их доме. Именно он вызвал медиков и полицейских.

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Мужчина жестоко убил знакомых

Правоохранители предварительно установили, что накануне вечером у погибших был их знакомый из соседнего села. Во время разговора между мужчинами внезапно возник конфликт.

Гость набросился на хозяина дома с кулаками и забил его до смерти. Женщина проснулась и стала свидетелем убийства.

Злоумышленник это заметил и порезал ее скальпелем, который нашел в доме. В результате тяжелых повреждений она также умерла. После этого мужчина ушел прочь.

Мужчина​ убил двух своих знакомых:

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Правоохранители проводят расследование

Полицейские изъяли с места происшествия скальпель и другие важные для следствия вещи. Через несколько часов они установили и задержали злоумышленника, который находился у себя дома в соседнем селе.

У мужчины изъяли одежду и обувь с биологическими следами. Правоохранители направили все вещдоки на экспертизу, а задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек.

Это преступление карается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненным заключением. На время досудебного расследования подозреваемого поместили под стражу,

– рассказал временный исполняющий обязанности начальника следственного отдела отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №2 Олег Шпитко.

В настоящее время правоохранители продолжают проводить расследование.

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