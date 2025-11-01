Прошло более 2 недель: тело убитого в Ирландии Вадима Давыденко до сих пор не вернули в Украину

Семья 17-летнего украинца Вадима Давыденко, который погиб в центре для беженцев в Ирландии, ожидает репатриации его тела. Сейчас же продолжается расследование и получение соответствующих разрешений.

Впрочем, репатриация должна состояться уже "в ближайшее время". Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Посольство Украины в Ирландии.

Читайте также В Ирландии убили 17-летнего украинца: на него напали с ножом

Почему тело Вадима не могут вернуть домой?

В ведомстве отметили, что на этой неделе семья погибшего приезжала в Дублин, где вместе с консулом встречалась с представителями ирландской полиции и Службы по делам детей и семьи (Tusla), которая руководит заведением, где произошло убийство.

После завершения необходимых следственных действий и получения соответствующих разрешений от компетентных ирландских органов будет осуществлена репатриация тела Вадима Давыденко в Украину,

– написали в Посольстве.

Там также добавили, что Украина тесно сотрудничает с учреждениями Ирландии, чтобы помочь процессу возвращения тела Вадима.

Подробности убийства подростка в Дублине