Прошло более 2 недель: тело убитого в Ирландии Вадима Давыденко до сих пор не вернули в Украину
- В Ирландии продолжается расследование убийства подростка из Украины.
- Семья погибшего встретилась с ирландской полицией и Службой по делам детей и семьи для решения вопроса репатриации.
Семья 17-летнего украинца Вадима Давыденко, который погиб в центре для беженцев в Ирландии, ожидает репатриации его тела. Сейчас же продолжается расследование и получение соответствующих разрешений.
Впрочем, репатриация должна состояться уже "в ближайшее время". Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Посольство Украины в Ирландии.
Почему тело Вадима не могут вернуть домой?
В ведомстве отметили, что на этой неделе семья погибшего приезжала в Дублин, где вместе с консулом встречалась с представителями ирландской полиции и Службы по делам детей и семьи (Tusla), которая руководит заведением, где произошло убийство.
После завершения необходимых следственных действий и получения соответствующих разрешений от компетентных ирландских органов будет осуществлена репатриация тела Вадима Давыденко в Украину,
– написали в Посольстве.
Там также добавили, что Украина тесно сотрудничает с учреждениями Ирландии, чтобы помочь процессу возвращения тела Вадима.
Подробности убийства подростка в Дублине
В столице Ирландии 15 октября 17-летний украинец Вадим Давыденко получил тяжелые ножевые ранения головы, лица и верхней части тела в центре экстренного размещения беженцев. На месте происшествия медики пытались спасти Вадима, но парень погиб.
Подозреваемого в нападении 17-летнего юношу из Сомали задержали на месте, однако из-за ранений его сразу госпитализировали.
Уже 17 октября суд в Дублине оставил подозреваемого под стражей и принял решение о переводе в Центр содержания несовершеннолетних "Оберштаун".
Убитый Вадим Давыденко прибыл в Ирландию всего за несколько дней до трагедии. Он жил в центре Grattan Wood вместе с тремя другими несовершеннолетними.
Друг семьи погибшего рассказал, что Вадим увлекался спортом и ИТ, мечтал стать специалистом по кибербезопасности и вернуться в Украину, чтобы воевать в составе кибердивизиона. В Украине у него осталась девушка.