Минуло понад 2 тижні: тіло вбитого в Ірландії Вадима Давиденка досі не повернули до України

Родина 17-річного українця Вадима Давиденка, який загинув у центрі для біженців в Ірландії, очікує на репатріацію його тіла. Наразі ж триває розслідування та отримання відповідних дозволів.

Втім, репатріація має відбутися вже "найближчим часом". Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Посольство України в Ірландії.

Читайте також В Ірландії вбили 17-річного українця: на нього напали з ножем

Чому тіло Вадима не можуть повернути додому?

У відомстві зазначили, що цього тижня родина загиблого приїжджала до Дубліна, де разом із консулом зустрічалася з представниками ірландської поліції та Служби у справах дітей та сім'ї (Tusla), яка керує закладом, де сталося вбивство.

Після завершення необхідних слідчих дій та отримання відповідних дозволів від компетентних ірландських органів буде здійснено репатріацію тіла Вадима Давиденка до України,

– написали в Посольстві.

Там також додали, що Україна тісно співпрацює з установами Ірландії, щоб посприяти процесу повернення тіла Вадима.

Подробиці вбивства підлітка в Дубліні