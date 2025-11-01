Втім, репатріація має відбутися вже "найближчим часом". Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Посольство України в Ірландії.
Чому тіло Вадима не можуть повернути додому?
У відомстві зазначили, що цього тижня родина загиблого приїжджала до Дубліна, де разом із консулом зустрічалася з представниками ірландської поліції та Служби у справах дітей та сім'ї (Tusla), яка керує закладом, де сталося вбивство.
Після завершення необхідних слідчих дій та отримання відповідних дозволів від компетентних ірландських органів буде здійснено репатріацію тіла Вадима Давиденка до України,
– написали в Посольстві.
Там також додали, що Україна тісно співпрацює з установами Ірландії, щоб посприяти процесу повернення тіла Вадима.
Подробиці вбивства підлітка в Дубліні
У столиці Ірландії 15 жовтня 17-річний українець Вадим Давиденко отримав тяжкі ножові поранення голови, обличчя та верхньої частини тіла в центрі екстреного розміщення біженців. На місці події медики намагалися врятувати Вадима, але хлопець загинув.
Підозрюваного в нападі 17-річного юнака із Сомалі затримали на місці, однак через поранення його одразу госпіталізували.
Вже 17 жовтня суд у Дубліні залишив підозрюваного під вартою та ухвалив переведення до Центру утримання неповнолітніх "Оберштаун".
Вбитий Вадим Давиденко прибув до Ірландії лише кілька днів до трагедії. Він жив у центрі Grattan Wood разом із трьома іншими неповнолітніми.
Друг сім'ї загиблого розповів, що Вадим захоплювався спортом та ІТ, мріяв стати спеціалістом із кібербезпеки та повернутися в Україну, щоб воювати у складі кібердивізіону. В Україні у нього залишилася дівчина.