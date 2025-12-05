Подозреваемый в убийстве военного ТЦК рассказал в суде об обстоятельствах инцидента

Во Франковском районном суде Львова 5 декабря избрали меру пресечения для 30-летнего подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК и ветерана Юрия Бондаренко. Суд взял мужчину под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Подозреваемый в убийстве рассказал свою версию инцидента. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.

К теме Убийство ветерана Юрия Бондаренко во Львове: что известно о погибшем военнослужащем ТЦК

Что сказал подозреваемый в суде?

Перед началом заседания 30-летний мужчина пообщался с журналистами. Он рассказал, что его остановили для проверки документов. По его словам, против него использовали слезоточивый газ и жестоко избили.

Как рассказал подозреваемый, он не находился в розыске и не имел отсрочки от службы.

Говорю, проверяйте по базе, я не хотел лезть в "Резерв". Вызвал адвоката, ждал адвоката. Приехал бус, открылись двери и я сразу получил в лицо. Меня запшикали баллончиком. Следующее, что я помню – это меня четверо или трое работников в форме бьют. Полиция ничего не делает,

– рассказал мужчина.

В то же время подозреваемый подтвердил, что имел при себе нож, который носил на поясе. На вопрос, нанес ли он ножевое ранение военному ТЦК, тот ответил: "Судя по всему, да".

Заметим, прокуратура просила держать подозреваемого под стражей без права на залог, тогда как его адвокат требовала круглосуточный домашний арест с минимальным залогом.

Она отмечала, что мужчина ранее не судим, имеет официальное место жительства, образование и материально поддерживает больную бабушку.

Убийство военного ТЦК: кратко