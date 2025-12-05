Підозрюваний у вбивстві військового ТЦК розповів у суді про обставини інциденту

У Франківському районному суді Львова 5 грудня обрали запобіжний захід для 30-річного підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК та ветерана Юрія Бондаренка. Суд взяв чоловіка під варту на 60 діб без права внесення застави.

Підозрюваний у вбивстві розповів свою версію інциденту. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що сказав підозрюваний у суді?

Перед початком засідання 30-річний чоловік поспілкувався з журналістами. Він розповів, що його зупинили для перевірки документів. За його словами, проти нього використали сльозогінний газ та жорстоко побили.

Як розповів підозрюваний, він не перебував у розшуку і не мав відстрочки від служби.

Кажу, перевіряйте по базі, я не хотів лізти в "Резерв". Викликав адвоката, чекав на адвоката. Приїхав бус, відкрились двері і я одразу отримав в лице. Мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю – це мене четверо чи троє працівників у формі б'ють. Поліція нічого не робить,

– розповів чоловік.

Водночас підозрюваний підтвердив, що мав при собі ніж, який носив на поясі. На запитання, чи він завдав ножового поранення військовому ТЦК, той відповів: "Судячи з усього, так".

Зауважимо, прокуратура просила тримати підозрюваного під вартою без права на заставу, тоді як його адвокатка вимагала цілодобовий домашній арешт із мінімальною заставою.

Вона зазначала, що чоловік раніше не судимий, має офіційне місце проживання, освіту та матеріально підтримує хвору бабусю.

Вбивство військового ТЦК: коротко