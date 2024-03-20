Расчленял собственного сына в ванной несколько дней: в Киеве расследуют мотрошное убийство

В Киеве мужчину подозревают в убийстве собственного сына. В полиции поделились подробностями ужасающего инцидента.

Правоохранители отметили, что первой об исчезновении 33-мужчины сообщила им местная жительница, у которой тот арендовал жилье. Женщина рассказала, что квартирант уже три месяца не появляется в арендованной квартире и не выходит на связь.

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Расчленял несколько дней

Поиски квартиранта привели полицию к его 55-летнему отцу, к которому в последний раз заходил пропавший мужчина. Во время обыска квартиры полицейские обнаружили документы и одежду потерпевшего, а в гараже нашли останки тела погибшего.

Следствие установило, что еще в начале января 2024 года сын пришел в гости к отцу. Во время застолья между родственниками вспыхнул конфликт. В результате ссоры злоумышленник ударил ножом в грудь собственного сына. От полученного ранения тот умер на месте.

Тогда "любящий" отец решил скрыть следы своего преступления. Сначала он перенес тело сына в ванную комнату. Там нарушитель в течение нескольких последующих дней расчленял тело погибшего. Часть он выбросил в мусорник, а остальное – закопал в подвальном помещении своего гаража и залил бетоном.

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Жуткое убийство в Киеве / Фото полиция

В Харькове нашли расчлененное тело балерины

В Харькове жестоко убили Марию Холодную, балетмейстера Харьковского театра музыкальной драмы. В расправой над женщиной подозревают ее мужа. По данным следствия, он сначала отрезал балерине руки и голову и закопал их в лесу. Остатки тела женщины он пробовал сжечь в погребе. А потом еще несколько дней имитировал, что его жена жива. Так, мужчина отвечал на ее сообщения, а также делал на ее страницах в соцсетях посты.

Объясняя свой поступок, злоумышленник заявил, что убил женщину из-за любви. Та же планировала разорвать отношения.

Сейчас следователи устанавливают, была ли балерина еще живой на момент, когда происходило расчленение. Ее нападающего поместили под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.