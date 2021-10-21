Убил тестя и тещу на глазах у дочери: мужчина в Хмельницкой области получил пожизненное

В Хмельницкой области мужчина из ружья застрелил своих тещу и тестя. Во время их убийства он зацепил пулей свою несовершеннолетнюю дочь.

За двойное убийство мужчине присудили пожизненное лишение свободы. Соответствующий приговор вынес Каменец-Подольский суд.

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Ребенок хотел заслонить собой родных

Следователи установили, что в октябре 2019 года мужчина поссорился с родителями своей жены. С ними у него были длительные неприязненные отношения.

Он схватился за ружье и выстрелил в них, когда они просто отдыхали дома. Убийство произошло на глазах у малолетнего ребенка мужчины. Девочка пыталась прикрыть своим телом дедушку.

Убийца выстрелил мимо ребенка, ранив его в руку. Пенсионеры умерли мгновенно.

Мужчину осудили по части 2 статьи 115 – умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих.

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