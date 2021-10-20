Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Золочевской прокуратуры и подозреваемого сейчас держат под стражей. Ветерана АТО убили в октябре.

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Что известно об убийстве

По данным следствия, в октябре 2021 года в одном из сел Золочевского района подозреваемый арендовал комнату. Туда он пригласил своего соседа – 50-летнего ветерана АТО. Вместе они выпивали.

Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант бил мужчину в голову и грудь. От нанесенных травм участник боевых действий умер сразу на следующий день. За вероятное убийство мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Обратите внимание! Подозреваемого считают невиновным в совершении преступления и он не может быть наказан, пока вину не докажет суд.

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