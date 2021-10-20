Суд задоволив клопотання прокурорів Золочівської прокуратури і підозрюваного зараз тримають під вартою. Ветерана АТО вбили в жовтні.
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Що відомо про вбивство
За даними слідства, у жовтні 2021 року в одному із сіл Золочівського району підозрюваний орендував кімнату. Туди він запросив свого сусіда – 50-річного ветерана АТО. Разом вони випивали.
Під час застілля між знайомими виник конфлікт, під час якого фігурант побив чоловіка в голову та груди. Від завданих травм учасник бойових дій помер одразу наступного дня. За ймовірне вбивство молодикові загрожуватиме від 7 до 10 років позбавлення волі.
П'яні чоловіки побили ветерана АТО на Волині
- У селищі Торчин учасника війни на Донбасі жорстоко побили.
- Трапилось це, коли потерпілий говорив по телефону, чекаючи на маршрутку. Поруч з'явилися кілька нетверезих чоловіків.
- Хулігани почали чіплятися до бійця, проте той попросив їх поводитися спокійніше. У відповідь на це воєнного почали бити.
- Потерпілому сильно розбили обличчя й ніс, але він зміг самостійно встати. На місце викликали поліцію й швидку допомогу.
- Активісти місцевої організації змусили хуліганів встати на коліна та вибачитись за побиття. Вони сказали, що подібного більше не повториться.