Суд задоволив клопотання прокурорів Золочівської прокуратури і підозрюваного зараз тримають під вартою. Ветерана АТО вбили в жовтні.

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Що відомо про вбивство

За даними слідства, у жовтні 2021 року в одному із сіл Золочівського району підозрюваний орендував кімнату. Туди він запросив свого сусіда – 50-річного ветерана АТО. Разом вони випивали.

Під час застілля між знайомими виник конфлікт, під час якого фігурант побив чоловіка в голову та груди. Від завданих травм учасник бойових дій помер одразу наступного дня. За ймовірне вбивство молодикові загрожуватиме від 7 до 10 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! Підозрюваного вважають невинним у вчиненні злочину і він не може бути покараним, доки провину не доведе суд.

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