Мать родила ребенка дома. После того, как самостоятельно перерезала пуповину, совершила убийство.

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Женщина сначала врала, а затем признала вину

По словам женщины, девочка родилась преждевременно и мертвой. Однако экспертиза подтвердила, что младенец родился живым, а смерть наступила из-за переохлаждения организма.

Обратите внимание! Полицейские установили, что женщина родила ребенка ориентировочно на 37 неделе беременности.

Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину. Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы. Также Фемида на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины освободила женщину от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

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