Мати народила дитину вдома. Після того, як самостійно перерізала пуповину, то вчинила вбивство.
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Жінка спочатку брехала, а потім визнала провину
За словами жінки, дівчинка народилася передчасно та мертвою. Проте експертиза підтвердила, що немовля народилось живим. Смерть же настала через переохолодження організму.
Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою провину. Суд призначив жінці покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Також Феміда на підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнила жінку від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.
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