Жінка свою провину визнала. Також пояснювала, що розкаюється.
Читайте також Вночі під час зливи: у Львові під пологове відділення підкинули новонароджену
Підкинула новонародженого сина на поріг сусідам
У матеріалах справи мовиться, що 29 березня 2021 року жінка народила немовля у власному будинку. Згодом сама перерізала пуповину і вдосвіта в простирадлі віднесла хлопчика на сусіднє подвір'я.
Тільки о 9:30 немовля побачила сусідка й відразу викликала поліцію та швидку. Медики у Калуській ЦРЛ констатували смерть немовляти від переохолодження.
Дослідивши матеріали справи, суд визнав жінку винною за залишення у небезпеці та призначив 3 роки ув'язнення. Втім жінку звільнили від основного покарання та встановили 2 роки іспитового терміну,
– мовиться у повідомленні.
Сама підсудна визнала свою провину та запевняла, що не може пояснити, чому так зробила. Говорила, – якщо б час можна було повернути назад, то такого б не зробила.
Окрім того, жінка розповіла, що:
- спочатку не знала про вагітність, а коли дізналась, – боялася зізнаватись свекрусі та чоловікові, оскільки у неї вже було 3 дітей;
- вважала – сусідка побачить дитину і віднесе її куди потрібно;
- однак, не могла припустити, що дитина помре;
- каялась у вчиненому, та просила суворо не карати, оскільки у неї на утриманні 3 дітей, двоє – неповнолітні.
Коротко про сумні інциденти з дітьми
- 20 липня біля пологового відділення у Львові знайшли новонароджену дівчинку. Дитина отримала переохолодження, адже тоді йшов дощ, а вона була загорнута лише у рушник.
- У Львові породілля відмовилася від дитини через вроджену ваду. У хлопчика не було частини стравоходу, однак лікарям "Охматдиту" вдалося його вилікувати. Немовлям вже зацікавилась одна з львівських родин.
- Суд у Черкасах обрав запобіжний захід не рідному дідусю хлопчика, якого з численними травмами напередодні забрали до лікарні. Чоловіка взяли під варту на 60 діб, адже раніше йому повідомили про підозру справі про залишення травмованої дитини в небезпеці.