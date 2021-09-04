Жінка свою провину визнала. Також пояснювала, що розкаюється.

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Підкинула новонародженого сина на поріг сусідам

У матеріалах справи мовиться, що 29 березня 2021 року жінка народила немовля у власному будинку. Згодом сама перерізала пуповину і вдосвіта в простирадлі віднесла хлопчика на сусіднє подвір'я.

Тільки о 9:30 немовля побачила сусідка й відразу викликала поліцію та швидку. Медики у Калуській ЦРЛ констатували смерть немовляти від переохолодження.

Дослідивши матеріали справи, суд визнав жінку винною за залишення у небезпеці та призначив 3 роки ув'язнення. Втім жінку звільнили від основного покарання та встановили 2 роки іспитового терміну,

– мовиться у повідомленні.

Сама підсудна визнала свою провину та запевняла, що не може пояснити, чому так зробила. Говорила, – якщо б час можна було повернути назад, то такого б не зробила.

Окрім того, жінка розповіла, що:

спочатку не знала про вагітність, а коли дізналась, – боялася зізнаватись свекрусі та чоловікові, оскільки у неї вже було 3 дітей;

вважала – сусідка побачить дитину і віднесе її куди потрібно;

однак, не могла припустити, що дитина помре;

каялась у вчиненому, та просила суворо не карати, оскільки у неї на утриманні 3 дітей, двоє – неповнолітні.

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