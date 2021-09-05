Женщина свою вину признала. Также объясняла, что раскаивается.
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Подбросила новорожденного сына на порог соседям
В материалах дела говорится, что 29 марта 2021 года женщина родила младенца в собственном доме. Впоследствии сама перерезала пуповину и на рассвете в простыне отнесла мальчика на соседний двор.
Только в 9:30 младенца увидела соседка и сразу вызвала полицию и скорую. Медики в Калушской ЦРБ констатировали смерть младенца от переохлаждения.
Исследовав материалы дела, суд признал женщину виновной за оставление в опасности и назначил 3 года заключения. Впрочем, женщину освободили от основного наказания и установили 2 года испытательного срока,
– говорится в сообщении.
Сама подсудимая признала свою вину и уверяла, что не может объяснить, почему так сделала. Говорила, если бы время можно было повернуть вспять, то такого бы не сделала.
Кроме того, женщина рассказала, что:
- сначала не знала о беременности, а когда узнала, – боялась признаваться свекрови и мужу, поскольку у нее уже было 3 детей;
- считала, что соседка увидит ребенка и отнесет его куда нужно;
- однако не могла предположить, что ребенок умрет;
- раскаялась в содеянном и просила строго не наказывать, поскольку у нее на иждивении 3 детей, двое – несовершеннолетние.
Коротко о печальных инцидентах с детьми
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