Женщина свою вину признала. Также объясняла, что раскаивается.

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Подбросила новорожденного сына на порог соседям

В материалах дела говорится, что 29 марта 2021 года женщина родила младенца в собственном доме. Впоследствии сама перерезала пуповину и на рассвете в простыне отнесла мальчика на соседний двор.

Только в 9:30 младенца увидела соседка и сразу вызвала полицию и скорую. Медики в Калушской ЦРБ констатировали смерть младенца от переохлаждения.

Исследовав материалы дела, суд признал женщину виновной за оставление в опасности и назначил 3 года заключения. Впрочем, женщину освободили от основного наказания и установили 2 года испытательного срока,

– говорится в сообщении.

Сама подсудимая признала свою вину и уверяла, что не может объяснить, почему так сделала. Говорила, если бы время можно было повернуть вспять, то такого бы не сделала.

Кроме того, женщина рассказала, что:

сначала не знала о беременности, а когда узнала, – боялась признаваться свекрови и мужу, поскольку у нее уже было 3 детей;

считала, что соседка увидит ребенка и отнесет его куда нужно;

однако не могла предположить, что ребенок умрет;

раскаялась в содеянном и просила строго не наказывать, поскольку у нее на иждивении 3 детей, двое – несовершеннолетние.

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