Девочка сильно плакала. Ее нашел охранник у ворот родильного отделения.

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Под львовскую больницу подбросили младенца

Примерно в 3:30 под родильное отделение третьей городской клинической больницы на улице Рапопорта подбросили новорожденную девочку.

Девочку оставили у ворот. В то время в городе шел сильный ливень.

Охранник, услышав плач, вышел на улицу и увидел ребенка.

Рядом с младенцем уже никого не было.

Мужчина сразу принес девочку в приемное отделение роддома.

Ребенок был завернут только в полотенце, хотя на улице было довольно прохладно.

Новорожденная получила переохлаждение

Во время осмотра врачи установили, что девочка – новорожденная. У нее еще кровоточила пуповина. Температура тела ребенка составляла 33 градуса, то есть она была переохлаждена. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия и взяли все анализы.

О младенце медики сразу сообщили в полицию. На месте происшествия составили соответствующий акт о брошености ребенка. Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии. Она физически здорова. Вес ребенка составляет 3,05 килограмма, а длина – 53 сантиметра. Младенец находится под наблюдением неонатологов родильного отделения 3 городской клинической больницы.

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