Так, в полицию обратилась жительница одного из сел Львовщины. Она заявила, что ее 2-летняя внучка исчезла.

Важно Что делать, когда ребенок потерялся: советы для родителей и детей

Как пропал ребенок

Бабушка отметила, что отвлеклась на время. Женщина занималась хозяйством, а девочка куда-то ушла.

Волонтеры, правоохранители и жители села разыскали девочку на расстоянии около 5 километров от дома. К счастью, малышка была целой и невредимой.

Родители поблагодарили всех, кто присоединился к поискам.

Похожие случаи в Украине

В июне в Николаевской области со двора вблизи дома пропала 2-летняя девочка. Ребенка искали всю ночь. В итоге девочку нашли в поле, она плакала.

На Сумщине правоохранители вернули домой 6-летнего мальчика. Он был в 10 километрах от дома. Оказалось, что ребенок случайно сел на автобус и выехал из своего села в Сумы.

В Херсонской области в Лазурном 10-летний ребенок потерялся на пляже. Девочка собирала камешки у берега, а потом исчезла. Ее нашли аж в 7 километрах от этого места.



Что делать, когда потерялся ребенок / инфографика 24 канала