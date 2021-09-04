Раніше чоловіку повідомили про підозру справі про залишення травмованої дитини в небезпеці.
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Дідусю загрожує серйозний термін
За статтею, за якою батько вітчима госпіталізованого з численними травмами хлопчика заарештували, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Так само як і його дружині, яку суд заарештував напередодні на закритому засіданні.
Чоловіка звинувачують у тому, що він не надав першої медичної допомоги та не викликав лікарів, коли бачив стан дитини.
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Катування хлопчика у Черкасах: головне
- 24 серпня 2021 року в Черкасах госпіталізували 7-річного хлопчика з множинними травмами. Дитина була у комі.
- Мати вітчима постраждалого розповідала, що хлопчик просто впав у купу цегли. Однак медики їй не повірили. Жінці оголосили підозру.
- Вітчим дитини переконує, що катування є просто вигадкою соцмереж.
- Зараз 7-річний постраждалий перебуває в реанімації. За його життя борються лікарі, однак вони повідомили, що стан хлопчика погіршився.