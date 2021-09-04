Раніше чоловіку повідомили про підозру справі про залишення травмованої дитини в небезпеці.

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Дідусю загрожує серйозний термін

За статтею, за якою батько вітчима госпіталізованого з численними травмами хлопчика заарештували, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Так само як і його дружині, яку суд заарештував напередодні на закритому засіданні.

Чоловіка звинувачують у тому, що він не надав першої медичної допомоги та не викликав лікарів, коли бачив стан дитини.

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