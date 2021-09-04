Ранее мужчине сообщили о подозрении по делу об оставлении травмированного ребенка в опасности.
Интересно Появились фото дома в Черкассах, где якобы издевались над 6-летним мальчиком
Дедушке грозит серьезный срок
По статье, по которой отец отчима госпитализированного с многочисленными травмами мальчика арестовали, ему грозит от 3 до 8 лет заключения. Так же как и его жене, которую суд арестовал накануне на закрытом заседании.
Мужчину обвиняют в том, что он не оказал первой медицинской помощи и не вызвал врачей, когда видел состояние ребенка.
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Пытки мальчика в Черкассах: главное
- 24 августа 2021 года в Черкассах госпитализировали 7-летнего мальчика с множественными травмами. Ребенок был в коме.
- Мать отчима пострадавшего рассказывала, что мальчик просто упал в кучу кирпичей. Однако медики ей не поверили. Женщине объявили подозрение.
- Отчим ребенка убеждает, что пытки являются просто выдумкой соцсетей.
- Сейчас 7-летний пострадавший находится в реанимации. За его жизнь борются врачи, однако они сообщили, что состояние мальчика ухудшилось.