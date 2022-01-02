Убил знакомую и похищал дочь депутата: юноша из Полтавы получил тюремный приговор

Юноша из Полтавы получил приговор за убийство подруги. Трагедия произошла летом 2019 года в квартире в Киеве.

По данным следствия, тогда еще 18-летний парень убил свою подругу из-за неразделенной любви. Его признали вменяемым.

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Молодой человек убил 18-летнюю девушку из-за ревности

Преступление произошло в июле 2019 года в квартире, которую снимала потерпевшая в Голосеевском районе Киева.

Согласно материалам обвинения, между юношей, которому на то время было 18 лет, и его 18-летней подругой на почве ревности возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес девушке многочисленные удары ножом в различные части тела,

– сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, от травм девушка умерла на месте. Зато парень:

переоделся и покинул место совершения преступления;

поехал в Полтаву, где его и арестовали.

Обвиняемый во время суда свою вину признал частично.

Голосеевский районный суд города Киева признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы,

– сообщили в прокуратуре.

Суд удовлетворил гражданский иск матери убитой девушки о взыскании с обвиняемого морального вреда в сумме 2 миллиона гривен. Пока приговор не вступит в законную силу, мужчина будет под стражей.

Девушка дружила с юношей, зато он влюбился

Издание "Полтавщина" сообщило, что юношу зовут Юрий Кулявец. С умершей Анастасией Чернявской он познакомился на вокзале в Полтаве. Они обменялись телефонами и начали дружить.

Парень влюбился, переехал в Киев и поселился в квартире недалеко от дома Анастасии. Он дарил подарки и стремился к взаимности, однако девушка не отвечала на чувства юноши. Несколько дней перед убийством они вместе побывали в Париже.



Умершая Анастасия и осужденный Юрий / Фото издания "Полтавщина"

Мать Насти рассказала, что девушка блокировала юношу в телефоне, однако из-за назойливости Юрия снова начинала общаться с ним. Женщина просила максимального наказания – 15 лет тюрьмы.

По данным психолого-психиатрической экспертизы, поведение Юрия до убийства базировалось на ревности, накоплении эмоционального напряжения из-за потребности в любви девушки, которая давно нравилась, и затратах для доказательства чувств. Последним было понимание манипуляций со стороны девушки. Именно поэтому, по данным экспертизы, Юрий принял сознательное решение убить девушку, потом – себя.

Юноша фигурирует в еще одном преступлении

СМИ также сообщили, что Юрий фигурирует в другом преступлении относительно похищения дочери депутата Полтавского облсовета Василия Кириченко – Виты Кириченко. Оно случилось летом 2021 года. Погибшая девушка была одноклассницей Виты.

По одной из версий следствия, находясь в СИЗО, юноша нашел исполнителей похищения и пообещал им за выполнение работы 100 000 долларов. Зато с отца девушки злоумышленники требовали выкуп в 500 000 долларов биткоинами.

Известно, что трое фигурантов дела получили подозрения. Расследование продлили до марта 2022 года.

Коротко о последних трагедиях

В начале 2022 года в Николаевской области местная жительница случайно убила "ухажера". Он вел себя навязчиво и угрожал ей ножом, требуя взаимности. Полиция арестовала женщину.

В новогоднюю ночь во Львове местный житель убил арендатора своей квартиры. Мужчины вместе встречали Новый год. Во время празднования возник конфликт, который и привел к трагедии.

В Польше в новогоднюю ночь убили 47-летнего украинца. Мужчина встречал Новый год вместе с земляками и иностранцами. Однако утром 1 января его нашли мертвым посреди улицы. Полиция задержала 12 человек.

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