Убив знайому й викрадав дочку депутата: юнак з Полтави отримав тюремний вирок
Джерело:Київська міська прокуратура
Юнак з Полтави отримав вирок за вбивство подруги. Трагедія трапилась влітку 2019 року в квартирі у Києві.
За даними слідства, тоді ще 18-річних хлопець вбив свою подругу через нерозділене кохання. Його визнали осудним.
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Молодик вбив 18-річну дівчину через ревнощі
Злочин трапився у липні 2019 року в квартирі, яку винаймала потерпіла в Голосіївському районі Києва.
Згідно із матеріалами обвинувачення, між молодиком, якому на той час було 18 років, та його 18-річною подругою на ґрунті ревнощів виник конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс дівчині численні удари ножем в різні частини тіла,
– повідомили у прокуратурі.
За даними слідства, від травм дівчина померла на місці. Натомість молодик:
- переодягнувся та покинув місце вчинення злочину;
- поїхав у Полтаву, де його й арештували.
Обвинувачений під час суду свою вину визнав частково.
Голосіївський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та призначив йому покарання у виді 13 років позбавлення волі,
– повідомили у прокуратурі.
Суд задовольнив цивільний позов матері вбитої дівчини щодо стягнення з обвинуваченого моральної шкоди в сумі 2 мільйони гривень. Поки вирок не набуде законної сили, чоловік буде під вартою.
Дівчина дружила з юнаком, натомість він закохався
Видання "Полтавщина" повідомило, що юнака звуть Юрій Кулявець. З померлою Анастасією Чернявською він познайомився на вокзалі у Полтаві. Вони обмінялись телефонами та почали дружити.
Хлопець закохався, переїхав до Києва та оселився у квартирі неподалік помешкання Анастасії. Він дарував подарунки та прагнув взаємності, проте дівчина не відповідала на почуття юнака. Декілька днів перед вбивством вони разом побували в Парижі.
Померла Анастасія та засуджений Юрій / Фото видання "Полтавщина"
Матір Насті розповіла, що дівчина блокувала юнака в телефоні, проте через настирливість Юрія знову починала спілкуватись з ним. Жінка просила максимального покарання – 15 років тюрми.
За даними психолого-психіатричної експертизи, поведінка Юрія до вбивства базувалася на ревнощах, накопиченні емоційної напруги через потребу в коханні дівчини, яка давно подобалася, та витратах для доказу почуттів. Останнім було розуміння маніпуляцій з боку дівчини. Саме тому, за даними експертизи, Юрій ухвалив свідоме рішення вбити дівчину, згодом – себе.
Юнак фігурує у ще одному злочині
ЗМІ також повідомили, що Юрій фігурує в іншому злочині щодо викрадення дочки депутата Полтавської облради Василя Кириченка – Віти Кириченко. Воно трапилось влітку 2021 року. Загибла дівчина була однокласницею Віти.
За однією з версій слідства, перебуваючи в СІЗО, юнак знайшов виконавців викрадення та пообіцяв їм за виконання роботи 100 000 доларів. Натомість з батька дівчини зловмисники вимагали викуп у 500 000 доларів біткоїнами.
Відомо, що троє фігурантів справи отримали підозри. Розслідування продовжили до березня 2022 року.
Коротко про останні трагедії
- На початку 2022 року на Миколаївщині місцева мешканка випадково вбила "залицяльника". Він поводився нав'язливо та погрожував їй ножем, вимагаючи взаємності. Поліція арештувала жінку.
- У новорічну ніч у Львові місцевий мешканець убив орендаря своєї квартири. Чоловіки разом зустрічали Новий рік. Під час святкування виник конфлікт, що й призвів до трагедії.
- У Польщі в новорічну ніч вбили 47-річного українця. Чоловік зустрічав Новий рік разом із земляками та іноземцями. Проте вранці 1 січня його знайшли мертвим посеред вулиці. Поліція затримала 12 людей.
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