Убив знайому й викрадав дочку депутата: юнак з Полтави отримав тюремний вирок

Юнак з Полтави отримав вирок за вбивство подруги. Трагедія трапилась влітку 2019 року в квартирі у Києві.

За даними слідства, тоді ще 18-річних хлопець вбив свою подругу через нерозділене кохання. Його визнали осудним.

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Молодик вбив 18-річну дівчину через ревнощі

Злочин трапився у липні 2019 року в квартирі, яку винаймала потерпіла в Голосіївському районі Києва.

Згідно із матеріалами обвинувачення, між молодиком, якому на той час було 18 років, та його 18-річною подругою на ґрунті ревнощів виник конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс дівчині численні удари ножем в різні частини тіла,

– повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, від травм дівчина померла на місці. Натомість молодик:

переодягнувся та покинув місце вчинення злочину;

поїхав у Полтаву, де його й арештували.

Обвинувачений під час суду свою вину визнав частково.

Голосіївський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та призначив йому покарання у виді 13 років позбавлення волі,

– повідомили у прокуратурі.

Суд задовольнив цивільний позов матері вбитої дівчини щодо стягнення з обвинуваченого моральної шкоди в сумі 2 мільйони гривень. Поки вирок не набуде законної сили, чоловік буде під вартою.

Дівчина дружила з юнаком, натомість він закохався

Видання "Полтавщина" повідомило, що юнака звуть Юрій Кулявець. З померлою Анастасією Чернявською він познайомився на вокзалі у Полтаві. Вони обмінялись телефонами та почали дружити.

Хлопець закохався, переїхав до Києва та оселився у квартирі неподалік помешкання Анастасії. Він дарував подарунки та прагнув взаємності, проте дівчина не відповідала на почуття юнака. Декілька днів перед вбивством вони разом побували в Парижі.



Померла Анастасія та засуджений Юрій / Фото видання "Полтавщина"

Матір Насті розповіла, що дівчина блокувала юнака в телефоні, проте через настирливість Юрія знову починала спілкуватись з ним. Жінка просила максимального покарання – 15 років тюрми.

За даними психолого-психіатричної експертизи, поведінка Юрія до вбивства базувалася на ревнощах, накопиченні емоційної напруги через потребу в коханні дівчини, яка давно подобалася, та витратах для доказу почуттів. Останнім було розуміння маніпуляцій з боку дівчини. Саме тому, за даними експертизи, Юрій ухвалив свідоме рішення вбити дівчину, згодом – себе.

Юнак фігурує у ще одному злочині

ЗМІ також повідомили, що Юрій фігурує в іншому злочині щодо викрадення дочки депутата Полтавської облради Василя Кириченка – Віти Кириченко. Воно трапилось влітку 2021 року. Загибла дівчина була однокласницею Віти.

За однією з версій слідства, перебуваючи в СІЗО, юнак знайшов виконавців викрадення та пообіцяв їм за виконання роботи 100 000 доларів. Натомість з батька дівчини зловмисники вимагали викуп у 500 000 доларів біткоїнами.

Відомо, що троє фігурантів справи отримали підозри. Розслідування продовжили до березня 2022 року.

Коротко про останні трагедії

На початку 2022 року на Миколаївщині місцева мешканка випадково вбила "залицяльника". Він поводився нав'язливо та погрожував їй ножем, вимагаючи взаємності. Поліція арештувала жінку.

У новорічну ніч у Львові місцевий мешканець убив орендаря своєї квартири. Чоловіки разом зустрічали Новий рік. Під час святкування виник конфлікт, що й призвів до трагедії.

У Польщі в новорічну ніч вбили 47-річного українця. Чоловік зустрічав Новий рік разом із земляками та іноземцями. Проте вранці 1 січня його знайшли мертвим посеред вулиці. Поліція затримала 12 людей.

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