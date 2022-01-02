Убив знайому й викрадав дочку депутата: юнак з Полтави отримав тюремний вирок

2 січня 2022 , 21:00
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Джерело:

Київська міська прокуратура

Юнак з Полтави отримав вирок за вбивство подруги. Трагедія трапилась влітку 2019 року в квартирі у Києві.

За даними слідства, тоді ще 18-річних хлопець вбив свою подругу через нерозділене кохання. Його визнали осудним. 

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Молодик вбив 18-річну дівчину через ревнощі

Злочин трапився у липні 2019 року в квартирі, яку винаймала потерпіла в Голосіївському районі Києва.

Згідно із матеріалами обвинувачення, між молодиком, якому на той час було 18 років, та його 18-річною подругою на ґрунті ревнощів виник конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс дівчині численні удари ножем в різні частини тіла,
– повідомили у прокуратурі.  

За даними слідства, від травм дівчина померла на місці. Натомість молодик:

  • переодягнувся та покинув місце вчинення злочину;
  • поїхав у Полтаву, де його й арештували.

Обвинувачений під час суду свою вину визнав частково.

Голосіївський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та призначив йому покарання у виді 13 років позбавлення волі,
– повідомили у прокуратурі.  

Суд задовольнив цивільний позов матері вбитої дівчини щодо стягнення з обвинуваченого моральної шкоди в сумі 2 мільйони гривень. Поки вирок не набуде законної сили, чоловік буде під вартою. 

Дівчина дружила з юнаком, натомість він закохався

Видання "Полтавщина" повідомило, що юнака звуть Юрій Кулявець. З померлою Анастасією Чернявською він познайомився на вокзалі у Полтаві. Вони обмінялись телефонами та почали дружити. 

Хлопець закохався, переїхав до Києва та оселився у квартирі неподалік помешкання Анастасії. Він дарував подарунки та прагнув взаємності, проте дівчина не відповідала на почуття юнака. Декілька днів перед вбивством вони разом побували в Парижі. 


Померла Анастасія та засуджений Юрій / Фото видання "Полтавщина"

Матір Насті розповіла, що дівчина блокувала юнака в телефоні, проте через настирливість Юрія знову починала спілкуватись з ним. Жінка просила максимального покарання – 15 років тюрми. 

За даними психолого-психіатричної експертизи, поведінка Юрія до вбивства базувалася на ревнощах, накопиченні емоційної напруги через потребу в коханні дівчини, яка давно подобалася, та витратах для доказу почуттів. Останнім було розуміння маніпуляцій з боку дівчини. Саме тому, за даними експертизи, Юрій ухвалив свідоме рішення вбити дівчину, згодом – себе.

Юнак фігурує у ще одному злочині

ЗМІ також повідомили, що Юрій фігурує в іншому злочині щодо викрадення дочки депутата Полтавської облради Василя Кириченка – Віти Кириченко. Воно трапилось влітку 2021 року. Загибла дівчина була однокласницею Віти.

За однією з версій слідства, перебуваючи в СІЗО, юнак знайшов виконавців викрадення та пообіцяв їм за виконання роботи 100 000 доларів. Натомість з батька дівчини зловмисники вимагали викуп у 500 000 доларів біткоїнами. 

Відомо, що троє фігурантів справи отримали підозри. Розслідування продовжили до березня 2022 року.

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Автор: Діана Квасневська