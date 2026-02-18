Как получить статус УБД: существует два пути

Военнослужащие, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях имеют право получить статус участника боевых действий. Ранее его можно было оформить только через комиссию, однако Министерство обороны упростило эту процедуру.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Как получить статус участника боевых действий?

Право получить статус УБД имеют военнослужащие, которые:

непосредственно участвовали в выполнении задач в районах боевых действий;

выполняли задачи на временно оккупированных территориях;

выполняли задачи по огневому поражению противника, независимо от района выполнения задач.

Важно! Государство гарантирует сохранение статуса для военнослужащих, которые были пропавшие без вести и взятые в плен, кроме тех, которые сдались добровольно. Однако в таком случае процедура происходит по другому, ведь сам военный не может подать заявление. Командир воинской части должен оформить документы. Это осуществляется в течение месяца с момента исчезновения.

Существует два способа получить статус: через Единый реестр ветеранов войны или через соответствующие комиссии.

Удобный способ получить статус – через Единый реестр. Для этого военному не нужно будет писать рапорт или собирать документы самостоятельно.

Военнослужащий должен внести необходимые сведения (период и район выполнения задач) в Единый государственный реестр ветеранов войны в течение 5 дней с начала службы. После формирования записи в реестре статус появится автоматически.

Существует второй способ – через Комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании УБД.

Работники воинской части, которые за это отвечают, должны оформить Справку о непосредственном участии лица в мероприятиях по обеспечению обороны (форма определена Приложением 6 к Постановлению КМУ № 413).

Эта справка вместе с необходимыми документами направляется комиссии на рассмотрение. В течение 30 дней со дня получения данных комиссия принимает решение. После того, как она передаст информацию Министерству по делам ветеранов Украины, статус считается приобретенным официально. Кроме этого, комиссия организует выдачу удостоверений участника боевых действий.

Статус УБД могут не предоставить, если:

отсутствуют основания или необходимые документы;

подана недостоверная информация;

имеется приговор суда за умышленное совершение тяжкого преступления во время участия в боевых действиях.

Решение комиссии можно обжаловать в суде. Если причины устранены, военный может подать заявление снова.

Какие есть льготы для участников боевых действий?