Как получить статус УБД: существует два пути
- Существует два способа получения статуса УБД: через Единый реестр ветеранов войны или через соответствующие комиссии.
- Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях или выполняли задачи на оккупированных территориях, имеют право на статус УБД.
Военнослужащие, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях имеют право получить статус участника боевых действий. Ранее его можно было оформить только через комиссию, однако Министерство обороны упростило эту процедуру.
Об этом говорится на официальном сайте Министерства обороны Украины.
Как получить статус участника боевых действий?
Право получить статус УБД имеют военнослужащие, которые:
- непосредственно участвовали в выполнении задач в районах боевых действий;
- выполняли задачи на временно оккупированных территориях;
- выполняли задачи по огневому поражению противника, независимо от района выполнения задач.
Важно! Государство гарантирует сохранение статуса для военнослужащих, которые были пропавшие без вести и взятые в плен, кроме тех, которые сдались добровольно. Однако в таком случае процедура происходит по другому, ведь сам военный не может подать заявление. Командир воинской части должен оформить документы. Это осуществляется в течение месяца с момента исчезновения.
Удобный способ получить статус – через Единый реестр. Для этого военному не нужно будет писать рапорт или собирать документы самостоятельно.
Военнослужащий должен внести необходимые сведения (период и район выполнения задач) в Единый государственный реестр ветеранов войны в течение 5 дней с начала службы. После формирования записи в реестре статус появится автоматически.
Существует второй способ – через Комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании УБД.
Работники воинской части, которые за это отвечают, должны оформить Справку о непосредственном участии лица в мероприятиях по обеспечению обороны (форма определена Приложением 6 к Постановлению КМУ № 413).
Эта справка вместе с необходимыми документами направляется комиссии на рассмотрение. В течение 30 дней со дня получения данных комиссия принимает решение. После того, как она передаст информацию Министерству по делам ветеранов Украины, статус считается приобретенным официально. Кроме этого, комиссия организует выдачу удостоверений участника боевых действий.
Статус УБД могут не предоставить, если:
- отсутствуют основания или необходимые документы;
- подана недостоверная информация;
- имеется приговор суда за умышленное совершение тяжкого преступления во время участия в боевых действиях.
Решение комиссии можно обжаловать в суде. Если причины устранены, военный может подать заявление снова.
Какие есть льготы для участников боевых действий?
Участники боевых действий и их семьи имеют право стать на квартирный учет и впоследствии получить квартиру, если их условия жилья не соответствуют установленным нормам. Для этого нужно подать заявление и подтвердить статус, состав семьи, а также предоставить документы о жилищных условиях.
Кроме этого, военнослужащие могут вне очереди получать земельные участки, однако во время военного положения, услуга имеет определенные ограничения. Ведь сейчас официально работа Государственного земельного кадастра считается приостановлена. Поэтому предоставить земли или передать их в собственность – невозможно.
Также военные имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте Украины. Кроме УБД и ветеранов право на льготный проезд имеет еще ряд категорий людей: лица с инвалидностью, пенсионеры (независимо от возраста), многодетные семьи, сироты и тому подобное.