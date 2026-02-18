Як отримати статус УБД: існує два шляхи

Військовослужбовці, які брали безпосередню участь у бойових діях мають право отримати статус учасника бойових дій. Раніше його можна було оформити тільки через комісію, однак Міністерство оборони спростило цю процедуру.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Як отримати статус учасника бойових дій?

Право отримати статус УБД мають військовослужбовці, які:

безпосередньо брали участь у виконанні завдань в районах бойових дій;

виконували завдання на тимчасово окупованих територіях;

виконували завдання з вогневого ураження противника, незалежно від району виконання завдань.

Важливо! Держава гарантує збереження статусу для військовослужбовців, які були зниклі безвісти та взяті в полон, окрім тих, які здались добровільно. Однак в такому випадку процедура відбувається по іншому, адже сам військовий не може подати заяву. Командир військової частини повинен оформити документи. Це здійснюється протягом місяця з моменту зникнення.

Існує два способи отримати статус: через Єдиний реєстр ветеранів війни або через відповідні комісії.

Зручний спосіб отримати статус – через Єдиний реєстр. Для цього військовому не потрібно буде писати рапорт чи збирати документи самостійно.

Військовослужбовець повинен внести необхідні відомості (період та район виконання завдань) до Єдиного державного реєстру ветеранів війни протягом 5 днів з початку служби. Після формування запису в реєстрі статус з'явиться автоматично.

Існує другий спосіб – через Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання УБД.

Працівники військової частини, які за це відповідають, мають оформити Довідку про безпосередню участь особи у заходах із забезпечення оборони (форма визначена Додатком 6 до Постанови КМУ № 413).

Ця довідка разом із необхідними документами направляється комісії на розгляд. Протягом 30 днів з дня отримання даних комісія приймає рішення. Після того, як вона передасть інформацію Міністерству у справах ветеранів України, статус вважається набутим офіційно. Окрім цього, комісія організовує видачу посвідчень учасника бойових дій.

Статус УБД можуть не надати, якщо:

відсутні підстави або необхідні документи;

подана недостовірна інформація;

наявний вирок суду за навмисне скоєння тяжкого злочину під час участі в бойових діях.

Рішення комісії можна оскаржити у суді. Якщо причини усунуті, військовий може подати заяву знову.

Які є пільги для учасників бойових дій?