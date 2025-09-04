Страны-члены "Коалиции желающих" заявили о том, что они готовы поставлять Украине ракеты большой дальности для укрепления оборонных запасов страны.

Участники группы отметили свое обещание, которое дали Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт британского правительства.

К чему готовы в "Коалиции желающих"?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, согласно обнародованной информации, присоединился к встрече "Коалиции желающих" онлайн утром в четверг, 4 сентября. Он сделал заявление относительно дальнейшей поддержки Украины.

Премьер-министр также приветствовал заявления партнеров по Коалиции желающих о поставках Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления оборонных запасов страны,

– говорится в сообщении.

Он отметил, что не стоит доверять Путину, ведь тот затягивает переговоры и продолжает атаковать Украину, в частности, об этом свидетельствуют недавние атаки по Киеву, из-за которых пострадали здания Британского совета и делегации ЕС.

Кир Стармер напомнил, что "группа имеет нерушимое обещание Украине", поддержанное Дональдом Трампом, и что сейчас очевидно, что им "нужно пойти дальше, чтобы оказать давление на Путина с целью обеспечения прекращения военных действий".

Также британский премьер выразил благодарность за их работу для обеспечения возможности "развертывания войск, в случае прекращения огня". В то же время лидеры сообщили о надежде на скорое возобновление переговоров.

Отметим, ранее министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что планы по отправке войск, самолетов или кораблей в Украину в рамках гарантий безопасности в случае достижения соглашения есть значительными и реальными.