Украина наблюдает за совместными учениями России и Беларуси "Запад-2025". Сейчас угроз для нашей страны не фиксируют.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Что говорят в СНБО об учениях "Запад-2025"?

Андрей Коваленко заверил, что ситуация вокруг российских учений "Запад-2025" в Беларуси "под контролем".

Видим, сколько российских военных там реально, понимаем все, что происходит. По состоянию на сегодня военных угроз для Украины оттуда нет,

– добавил он.

Также руководитель ЦПИ отметил, что россияне будут "информационно качать" эту тему.

К слову, недавно представитель ГПСУ отметил, что первые колонны российских военных и техники начали прибывать в Беларусь в рамках подготовки к очередным совместным учениям "Запад-2025", то же время Украина пока не фиксирует никакой непосредственной угрозы со стороны Беларуси.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Действительно, техника появляется, учения объявлены. И количество, которое мы сейчас отслеживаем на территории Беларуси именно российских сил, является весьма незначительным. В настоящее время это больше информационная кампания со стороны врага, чем реальная угроза", – сказал он.