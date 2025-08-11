Україна спостерігає за спільними навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2025". Наразі загроз для нашої країни не фіксують.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

Дивіться також "Щоб ви не дорікали": Лукашенко пояснив, чому навчання "Захід-2025" перенесли вглиб Білорусі

Що кажуть в РНБО про навчання "Захід-2025"?

Андрій Коваленко запевнив, що ситуація навколо російських навчань "Захід-2025" у Білорусі "під контролем".

Бачимо, скільки російських військових там реально, розуміємо все, що відбувається. Станом на сьогодні військових загроз для України звідти немає,

– додав він.

Також керівник ЦПД зазначив, що росіяни будуть "інформаційно качати" цю тему.

Дивіться також Росія проведе навчання "Захід-2025" у Білорусі: які формування Росії братимуть у них участь

До слова, нещодавно речник ДПСУ зазначив, що перші колони російських військових і техніки почали прибувати до Білорусі в межах підготовки до чергових спільних навчань "Захід-2025", водночас Україна поки що не фіксує жодної безпосередньої загрози з боку Білорусі.

"Ми уважно стежимо за ситуацією. Справді, техніка з'являється, навчання оголошено. Та кількість, яку ми зараз відстежуємо на території Білорусі саме російських сил, є досить незначна. На цей час це більше інформаційна кампанія з боку ворога, ніж реальна загроза", – сказав він.