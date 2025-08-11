Спільні навчання Росії і Білорусі "Захід-2025": в ЦПД пояснили, чи є загроза для України
- Україна стежить за спільними навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2025".
- В РНБО розповіли, чи фіксують зараз загрозу для України.
Україна спостерігає за спільними навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2025". Наразі загроз для нашої країни не фіксують.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.
Що кажуть в РНБО про навчання "Захід-2025"?
Андрій Коваленко запевнив, що ситуація навколо російських навчань "Захід-2025" у Білорусі "під контролем".
Бачимо, скільки російських військових там реально, розуміємо все, що відбувається. Станом на сьогодні військових загроз для України звідти немає,
– додав він.
Також керівник ЦПД зазначив, що росіяни будуть "інформаційно качати" цю тему.
До слова, нещодавно речник ДПСУ зазначив, що перші колони російських військових і техніки почали прибувати до Білорусі в межах підготовки до чергових спільних навчань "Захід-2025", водночас Україна поки що не фіксує жодної безпосередньої загрози з боку Білорусі.
"Ми уважно стежимо за ситуацією. Справді, техніка з'являється, навчання оголошено. Та кількість, яку ми зараз відстежуємо на території Білорусі саме російських сил, є досить незначна. На цей час це більше інформаційна кампанія з боку ворога, ніж реальна загроза", – сказав він.