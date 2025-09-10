Это ключевой вопрос: военный обозреватель сказал, что задумала Россия на военных учениях
- Россия планирует провести военные учения "Запад – 2025" в Беларуси, но это не означает угрозу усиления войны в Украине.
- Учения имеют рутинный характер и состоят из элементов запугивания и боевой подготовки, однако не предусматривают серьезной конфронтации с НАТО.
- Запланировано участие около 30 тысяч военных, из которых 8 тысяч будут в Беларуси.
Россия продолжает пугать своими военными учениями "Запад –2025", которые состоятся в сентябре в Беларуси. Но вряд ли это станет новым толчком для усиления войны в Украине.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, добавив, что в феврале 2022 года все было по-другому. Тогда Россия собрала большие силы, продумала логистические пути, конфигурация была наступательной.
К теме Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем тут ядерка
Готова ли Россия к войне с НАТО?
Учения "Запад – 2025" проходят регулярно. Армии всегда должны проходить учения, чтобы поддерживать боевую подготовку. Также это напоминание всем, что Россия держит свое войско в готовности.
Итак, есть 2 составляющие: элемент запугивания и боевая подготовка. Можно ссылаться на слова главы ГУР, который сказал, что состав группировки не кажется особенным. Учения имеют рутинный характер.
Нападение на одну из стран НАТО является главным вопросом в повестке дня. Его обсуждают постоянно. Но стоит понимать, что цель таких действий не стоит потраченных ресурсов. Ведь локальный конфликт может привести к большой войне, которая не в пользу России,
– заметил Давид Шарп.
Напасть на страны НАТО, когда все силы направлены на войну в Украине, – глупо. К тому же говорится о войне с Альянсом, который значительно сильнее и имеет ядерное оружие. Это вообще маловероятно.
"Россия не готова даже к войне, которая идет с Украиной, не говоря уже о НАТО. Но это не отменяет того, что вокруг царит атмосфера "холодной войны", гибридных диверсий, напряжения", – добавил военный обозреватель.
Поэтому стоит присмотреться к учениям "Запад", обратить внимание на то, что именно там будет происходить, но вместе с этим не придавать событиям решающего значения. Впрочем страны, у чьих границ будет проходить обучение, должны быть более осторожными.
Что известно о военных учениях "Запад – 2025"?
- Речь идет о традиционных совместных учениях российских и белорусских военных. В 2025 году они состоятся 12 – 16 сентября. Разведка Литвы сообщила, что в них примут участие около 30 тысяч бойцов, из них на территорию Беларуси якобы прибудет только 8 тысяч.
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что накануне активной фазы учений будет "безумное информационное обострение". Враг будет разыгрывать сценарий войны на Западе. Это сигнал не для Украины, а прежде всего для стран Балтии.
- В Пограничной службе отметили, что Россия не планирует привлекать большое количество военных, но угроза провокаций на границе все равно сохраняется. Поэтому пограничники внимательно будут следить за ситуацией.