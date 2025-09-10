Такое мнение в эфире 24 Канала высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, добавив, что в феврале 2022 года все было по-другому. Тогда Россия собрала большие силы, продумала логистические пути, конфигурация была наступательной.

Готова ли Россия к войне с НАТО?

Учения "Запад – 2025" проходят регулярно. Армии всегда должны проходить учения, чтобы поддерживать боевую подготовку. Также это напоминание всем, что Россия держит свое войско в готовности.

Итак, есть 2 составляющие: элемент запугивания и боевая подготовка. Можно ссылаться на слова главы ГУР, который сказал, что состав группировки не кажется особенным. Учения имеют рутинный характер.

Нападение на одну из стран НАТО является главным вопросом в повестке дня. Его обсуждают постоянно. Но стоит понимать, что цель таких действий не стоит потраченных ресурсов. Ведь локальный конфликт может привести к большой войне, которая не в пользу России,

– заметил Давид Шарп.

Напасть на страны НАТО, когда все силы направлены на войну в Украине, – глупо. К тому же говорится о войне с Альянсом, который значительно сильнее и имеет ядерное оружие. Это вообще маловероятно.

"Россия не готова даже к войне, которая идет с Украиной, не говоря уже о НАТО. Но это не отменяет того, что вокруг царит атмосфера "холодной войны", гибридных диверсий, напряжения", – добавил военный обозреватель.

Поэтому стоит присмотреться к учениям "Запад", обратить внимание на то, что именно там будет происходить, но вместе с этим не придавать событиям решающего значения. Впрочем страны, у чьих границ будет проходить обучение, должны быть более осторожными.

Что известно о военных учениях "Запад – 2025"?