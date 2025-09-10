Росія продовжує лякати своїми військовими навчаннями "Запад – 2025", які відбудуться у вересні у Білорусі. Але навряд чи це стане новим поштовхом для посилення війни в Україні.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, додавши, що у лютому 2022 року все було по-іншому. Тоді Росія зібрала великі сили, продумала логістичні шляхи, конфігурація була наступальною.

Чи готова Росія до війни з НАТО?

Навчання "Запад – 2025" відбуваються регулярно. Армії завжди повинні проходити навчання, щоб підтримувати бойову підготовку. Також це нагадування усім, що Росія тримає своє військо у готовності.

Отже, є 2 складники: елемент залякування та бойова підготовка. Можна посилатися на слова очільника ГУР, який сказав, що склад угруповання не видається особливим. Навчання мають рутинний характер.

Напад на одну з країн НАТО є головним питанням у порядку денному. Його обговорюють постійно. Але варто розуміти, що ціль таких дій не вартує витрачених ресурсів. Адже локальний конфлікт може призвести до великої війни, яка не на користь Росії,

– зауважив Давид Шарп.

Напасти на країни НАТО, коли всі сили спрямовані на війну в Україні, – нерозумно. До того ж мовиться про війну з Альянсом, який значно сильніший і має ядерну зброю. Це взагалі малоймовірно.

"Росія не готова навіть до війни, яка йде з Україною, не кажучи вже про НАТО. Але це не скасовує того, що навколо панує атмосфера "холодної війни", гібридних диверсій, напруження", – додав військовий оглядач.

Тож варто придивитися до навчань "Запад", звернути увагу на те, що саме там відбуватиметься, але разом з цим не надавати події вирішального значення. Втім країни, біля чиїх кордонів проходитиме навчання, мають бути більш обережними.

Що відомо про військові навчання "Запад – 2025"?