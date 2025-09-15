Балтийский флот России в рамках совместных с Беларусью учений "Запад-2025" отработал боевые действия на территории Калининградской области.

Что известно о расширении учений "Запад-2025"?

СМИ со ссылкой на заявление минобороны России отмечают, что морские пехотинцы Балтийского флота приняли участие в учениях "Запад-2025".

В частности, подразделения отрабатывали противодействие высадке "десанта гипотетического противника на побережье в Калининградской области".

На втором этапе морпехи вступили в бой с десантом и выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82А.

Во время тренировки для отработки береговой обороны был задействован ракетно-пушечный комплекс "Бережок", которым уничтожили морской беспилотник.

Указывается, что сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 в течение четырех часов патрулировали нейтральные воды и отрабатывали "боевые полеты" над Баренцевым морем.

В минобороны Беларуси отметили, что 15 сентября на 227-м общевойсковом полигоне в Минской области состоится один из этапов учений "Запад-2025". Туда прибыл белорусский министр обороны Виктор Хренин.

