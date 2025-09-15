Россия расширяет учения "Запад-2025" на Калининградскую область
- Россия расширяет учения "Запад-2025" на Калининградскую область.
- Балтийский флот России в рамках совместных с Беларусью учений "Запад-2025" отработал боевые действия на территории этого региона.
Балтийский флот России в рамках совместных с Беларусью учений "Запад-2025" отработал боевые действия на территории Калининградской области.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.
Смотрите также Почему Беларусь налаживает все более тесные связи с Россией: анализ Bloomberg
Что известно о расширении учений "Запад-2025"?
СМИ со ссылкой на заявление минобороны России отмечают, что морские пехотинцы Балтийского флота приняли участие в учениях "Запад-2025".
В частности, подразделения отрабатывали противодействие высадке "десанта гипотетического противника на побережье в Калининградской области".
На втором этапе морпехи вступили в бой с десантом и выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82А.
Во время тренировки для отработки береговой обороны был задействован ракетно-пушечный комплекс "Бережок", которым уничтожили морской беспилотник.
Указывается, что сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 в течение четырех часов патрулировали нейтральные воды и отрабатывали "боевые полеты" над Баренцевым морем.
В минобороны Беларуси отметили, что 15 сентября на 227-м общевойсковом полигоне в Минской области состоится один из этапов учений "Запад-2025". Туда прибыл белорусский министр обороны Виктор Хренин.
Смотрите также Готовит ли Путин нападение на НАТО: интервью генерала СБУ об атаке на Польшу и учениях в Беларуси
Учения "Запад-2025": последние новости
С 12 по 16 сентября на полигонах Беларуси и России проходят учения "Запад-2025".
Их официальной целью является отработка действий в рамках обеспечения военной безопасности так называемого Союзного государства и готовности "отражать агрессию противника".
По данным агентства Reuters, офицеры военной службы Соединенных Штатов 15 сентября прилетели в Беларусь. Они наблюдали за совместными маневрами военных России и Беларуси в рамках учений "Запад-2025".