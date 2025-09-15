Укр Рус
24 Канал Новини світу Росія розширює навчання "Захід-2025" на Калінінградську область
15 вересня, 15:52
2

Росія розширює навчання "Захід-2025" на Калінінградську область

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Росія розширює навчання "Захід-2025" на Калінінградську область.
  • Балтійський флот Росії у межах спільних з Білоруссю навчань "Захід-2025" відпрацював бойові дії на території цього регіону.

Балтійський флот Росії у межах спільних з Білоруссю навчань "Захід-2025" відпрацював бойові дії на території Калінінградської області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

Дивіться також Чому Білорусь налагоджує дедалі тісніші зв'язки з Росією: аналіз Bloomberg 

Що відомо про розширення навчань "Захід-2025"?

ЗМІ з посиланням на заяву міноборони Росії зазначають, що морські піхотинці Балтійського флоту взяли участь у навчаннях "Захід-2025".

Зокрема, підрозділи відпрацьовували протидію висадці "десанту гіпотетичного противника на узбережжі в Калінінградській області".

На другому етапі морпіхи вступили в бій із десантом та виконали бойові стрільби зі стрілецької зброї й бронетранспортерів БТР-82А.

Під час тренування для відпрацювання берегової оборони було задіяно ракетно-гарматний комплекс "Бережок", яким знищили морський безпілотник.

Вказується, що надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 протягом чотирьох годин патрулювали нейтральні води та відпрацьовували "бойові польоти" над Баренцевим морем.

В міноборони Білорусі зазначили, що 15 вересня на 227-му загальновійськовому полігоні в Мінській області відбудеться один із етапів навчань "Захід-2025". Туди прибув білоруський міністр оборони Віктор Хренін.

Дивіться також Чи готує Путін напад на НАТО: інтерв'ю генерала СБУ про атаку на Польщу та навчання в Білорусі 

Навчання "Захід-2025": останні новини

  • З 12 по 16 вересня на полігонах Білорусі та Росії проходять навчання "Захід-2025". 

  • Їх офіційною метою є відпрацювання дій в рамках забезпечення військової безпеки так званої Союзної держави та готовності "відбивати агресію противника".

  • За даними агентства Reuters, офіцери військової служби Сполучених Штатів 15 вересня прилетіли у Білорусь. Вони спостерігали за спільними маневрами військових Росії і Білорусі у межах навчань "Захід-2025".