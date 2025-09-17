Российские военные постепенно покидают полигоны в Беларуси, где проводились совместные учения "Запад-2025". Сейчас оккупанты готовятся к возвращению в Россию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга в Укринформе.

Читайте также Ориентировались на стратегически важные регионы: что Россия показала НАТО учениями в Беларуси

Есть ли угроза за Украину?

Активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2025" продолжалась с 12 по 16 сентября. В этот период непосредственно на границе с Украиной ГПСУ не зафиксировала ни одной угрожающей активности или нестандартных ситуаций.

К счастью, во время активной фазы учений никакой активности или провокаций в направлении украинской границы не наблюдалось. Площадки, где проходили учения, располагались значительно вглубь территории Беларуси,

– отметил Демченко.

Представитель ГПСУ добавил, что Украина была готова к различным сценариям, в частности к возможным информационным и военным провокациям. В то же время, по его словам, никаких действий, которые непосредственно угрожали бы Украине, не зафиксировано.

Сейчас российские подразделения начали сворачиваться на территории Беларуси и уже готовятся к возвращению в Россию.

Надеемся, что они действительно выбудут в направлении России, а не будут создавать дополнительных угроз для Украины,

– подытожил Андрей Демченко.

Интересно! По словам представителя ГПСУ, масштаб нынешних учений оказался значительно меньше по сравнению с прошлыми годами. Если в 2023 году на территории Беларуси находилось до 12 тысяч российских военных, которые проходили подготовку и обучение, то на этот раз их количество было существенно меньше.

Вместе с тем Демченко отметил, что украинская разведка и пограничная служба и в дальнейшем тщательно отслеживают ситуацию в Беларуси, в частности перемещение российских войск, ведь эта часть границы до сих пор рассматривается как потенциально опасная.

Как эксперты оценивают военные учения?