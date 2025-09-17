Російські військові поступово залишають полігони в Білорусі, де проводилися спільні навчання "Захід-2025". Наразі окупанти готуються до повернення в Росію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час брифінгу в Укрінформі.

Чи є загроза за України?

Активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2025" тривала з 12 по 16 вересня. У цей період безпосередньо на кордоні з Україною ДПСУ не зафіксувала жодної загрозливої активності чи нестандартних ситуацій.

На щастя, під час активної фази навчань жодної активності або провокацій у напрямку українського кордону не спостерігалося. Майданчики, де відбувалися навчання, розташовувалися значно вглиб території Білорусі,

– зазначив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що Україна була готова до різних сценаріїв, зокрема до можливих інформаційних та військових провокацій. Водночас, за його словами, жодних дій, які безпосередньо загрожували б Україні, не зафіксовано.

Наразі російські підрозділи почали згортатися на території Білорусі та вже готуються до повернення в Росію.

Сподіваємося, що вони дійсно вибудуть у напрямку Росії, а не створюватимуть додаткових загроз для України,

– підсумував Андрій Демченко.

Цікаво! За словами речника ДПСУ, масштаб цьогорічних навчань виявився значно меншим порівняно з минулими роками. Якщо у 2023 році на території Білорусі перебувало до 12 тисяч російських військових, які проходили підготовку та навчання, то цього разу їх кількість була суттєво меншою.

Разом із тим Демченко наголосив, що українська розвідка та прикордонна служба й надалі ретельно відстежують ситуацію в Білорусі, зокрема переміщення російських військ, адже ця частина кордону й досі розглядається як потенційно небезпечна.

Як експерти оцінюють військові навчання?