Уже в сентябре пройдут совместные военные учения Москвы и Минска "Запад-2025". Всего, по данным литовской разведки, в них могут принять участие 30 тысяч военных, однако на территории Беларуси лишь часть из них.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

Обратите внимание Украина предупредила Беларусь не приближаться к границам перед учениями "Запад-2025"

Сколько военных будут участвовать в учениях "Запад-2025"?

Начальник Второго департамента оперативных служб Литвы рассказал, что в учениях "Запад-2025" на территории Беларуси якобы будет привлечено "всего 8 тысяч военных".

Всего в учениях примут участие до 30 тысяч белорусских и российских военнослужащих. Причем в самой Беларуси будет всего 8 тысяч, из которых только 2 тысячи – солдаты России,

– заявил Миндаугас Мажонас.

Командующий военной разведки считает, что вероятность гибридных атак против Литвы во время этих учений минимальна, впрочем, отдельные провокации не исключены.

Вероятность того, что после учений "Запад" Россия попытается замаскировать какие-то действия против другой страны региона или попытается втянуть Беларусь в масштабное вторжение в Украину, действительно очень мала,

– сказал Миндаугас Мажонас.

Что известно о "Запад-2025"?

Это совместные военные учения России и Беларуси, запланированы на сентябрь 2025 года.

По официальным данным, они пройдут с 12 по 16 сентября.

По версии белорусской стороны, численность военных якобы должна достигать 13 000. Россияне же о количестве участников молчат.



Подробнее о учениях "Запад-2025" читайте в нашей аналитике.

Что говорят в ГПСУ о возможных угрозах для Украины?