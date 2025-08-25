Вже у вересні пройдуть спільні військові навчання Москви та Мінська "Захід-2025". Загалом, за даними литовської розвідки, у них можуть взяти участь 30 тисяч військових, однак на території Білорусі лише частина з них.

Скільки військових братимуть участь у навчаннях "Захід-2025"?

Начальник Другого департаменту оперативних служб Литви розповів, що в навчаннях "Захід-2025"на території Білорусі начебто буде залучено "всього 8 тисяч військових".

Загалом у навчаннях візьмуть участь до 30 тисяч білоруських і російських військовослужбовців. Причому в самій Білорусі буде всього 8 тисяч, з яких лише 2 тисячі – солдати Росії,

– заявив Міндаугас Мажонас.

Командувач військової розвідки вважає, що ймовірність гібридних атак проти Литви під час цих навчань мінімальна, втім, окремі провокації не виключені.

Ймовірність того, що після навчань "Захід" Росія спробує замаскувати якісь дії проти іншої країни регіону або спробує втягнути Білорусь в масштабне вторгнення в Україну, дійсно дуже мала,

– сказав Міндаугас Мажонас.

Що відомо про "Захід-2025"?

Це спільні військові навчання Росії та Білорусі, заплановані на вересень 2025 року.

За офіційними даними, вони пройдуть з 12 по 16 вересня.

За версією білоруської сторони, чисельність військових нібито має сягати 13 000. Росіяни ж про кількість учасників мовчать.



