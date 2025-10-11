Враг ударил дронами по авто Черниговоблэнерго, есть погибшие и раненые
- Россияне атаковали ударными беспилотниками автомобили "Черниговоблэнерго" и местную пожарную команду, которая прибыла на вызов.
- В результате атаки есть погибшие, а также раненые.
Поздно вечером 10 октября ударные дроны врага атаковали автомобили АО "Черниговоблэнерго". К сожалению, есть погибшие и раненые.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Новогород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова и Вячеслава Чауса, главы Черниговской ОВА.
Что известно об ударе по автомобилям Черниговоблэнерго?
Примерно в 22:20 10 октября в районе населенного пункта Жадово Семеновской общины были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго".
По данным главы ОВА, российский беспилотник попал в служебный автомобиль облэнерго, в результате чего авто загорелось. Уже во время работ по ликвидации последствий произошел повторный удар, который поразил другой автомобиль предприятия.
Известно, что сразу на месте погиб один работник, еще 4 получили ранения и их доставили в больницу. Захватчики также обстреляли местную пожарную команду, которая прибыла на помощь.
Заметим, что утром 11 октября стало известно, что в больнице умер тяжелораненый работник облэнерго. Врачи приложили все усилия, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Количество погибших из-за целенаправленного удара россиян по ремонтникам уже двое.
Среди спасателей потерь и травмированных нет. Поврежден пожарный автомобиль.
Прошедшая атака по Украине: основное
Ночью 10 октября стало известно, что россияне наносят массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре.
Уже утром стало известно и о повреждении газовых объектов в Запорожье в результате обстрелов.
Кроме этого, Россия той ночью атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
Владимир Зеленский утром сообщил, что на многих объектах критической инфраструктуры ликвидировали последствия российского удара по энергетике. По данным Воздушных сил, оккупанты для атаки применили более 400 дронов и более 3 десятков ракет.