Поражены два важных для Путина завода: военная сводка от Свитана

Дроны в очередной раз атаковали российские заводы, которые задействованы в обеспечении войны против Украины. Мощные взрывы гремели ночью 23 марта на нефтезаводе и металлургическом комбинате.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала объяснил, какую роль играют эти заводы в поддержании войны.

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Атака дронов на НПЗ

Полковник запаса отметил, что наши спецслужбы продолжают работать, накладывая свои "санкции" на нефтеперерабатывающую отрасль России. На этот раз под удар попал НПЗ, находящийся вблизи Новокуйбышевска в Самарской области.

Это один из серьезных заводов,

– отметил Свитан.

По его словам, на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе перерабатывается более чем 8 миллионов тонн нефти.

Удар БПЛА по метзаводу

Свитан рассказал, что "Оскольский электрометаллургический комбинат" в Белгородской области России был модернизирован под новые механизмы восстановления техники. Там построены серьезные цеха.

Именно эти механизмы дают возможность восстанавливать практически до 98 – 99% железа,

– заявил полковник запаса.

Поэтому, заметил летчик инструктор, это законная военная цель.

Теракт под Москвой

Комментируя теракт в "Крокус Сити Холле", произошедший вечером 22 марта, Свитан напомнил, что еще несколько недель назад мировые разведки, в том числе и США, предупреждали о подготовке провокации руками российских спецслужб.

Поэтому, по его словам, очевидно, что должен был быть какой-то такой теракт с большим количеством жертв среди гражданского населения.

Именно так российские спецслужбы и работают, чтобы потом повесить это на кого-то,

– подчеркнул Свитан.

Он отметил, что сначала формируют группу, которую специально пропускают, не обращая внимания. Ведь, как иначе может пройти группа с автоматами, в полной боевой экипировке в районе Москвы, чтобы никто ее не заметил. Поэтому там очевиден след российских спецслужб.

Важно! В Главном управлении разведки отметили, что теракт в "Крокус Сити Холле" является сознательной провокацией спецслужб Владимира Путина. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что кремлевский диктатор уже прибегал к подобным преступлениям, с этого он начинал свою карьеру.

Он также назвал бессмысленным заявление российской ФСБ о том, что подозреваемые в теракте в "Крокус Сити Холле" якобы "хотели сбежать в Украину". Юсов отметил, что это не соответствует действительности и является попыткой российского режима привлечь "украинский след".

Что известно о теракте в "Крокус Холле"