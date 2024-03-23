Уражено два важливі для Путіна заводи: військове зведення від Світана

Дрони вкотре атакували російські заводи, які задіяні у забезпеченні війни проти України. Потужно вибухало вночі 23 березня на нафтозаводі та металургійному комбінаті.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу пояснив, яку роль відіграють ці заводи у підтриманні війни.

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Атака дронів на НПЗ

Полковник запасу зазначив, що наші спецслужби продовжують працювати, накладаючи свої "санкції" на нафтопереробну галузь Росії. Цього разу під удар потрапив НПЗ, що поблизу Новокуйбишевська у Самарській області.

Це один із серйозних заводів,

– наголосив Світан.

За його словами, на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі переробляється більш ніж 8 мільйонів тонн нафти.

Удар БпЛА по метзаводу

Світан розповів, що "Оскольський електрометалургійний комбінат" у Бєлгородській області Росії був модернізований під нові механізми відновлення техніки. Там побудовані серйозні цехи.

Саме ці механізми дають можливість відновлювати практично до 98 – 99% заліза,

– заявив полковник запасу.

Тому, зауважив льотчик інструктор, це законна військова ціль.

Теракт під Москвою

Коментуючи теракт у "Крокус Сіті Холі", який стався ввечері 22 березня, Світан нагадав, що ще декілька тижнів тому світові розвідки, зокрема й США, попереджали про підготовку провокації руками російських спецслужб.

Тому, за його словами, очевидно, що мав бути якийсь такий теракт з великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Саме так російські спецслужби й працюють, щоб потім повісити це на когось,

– наголосив Світан.

Він зазначив, що спочатку формують групу, яку спеціально пропускають, не звертаючи уваги. Адже, як інакше може пройти група з автоматами, у повному бойовому екіпіруванні в районі Москви, щоб ніхто її не помітив. Тому там очевидний слід російських спецслужб.

Важливо! У Головному управлінні розвідки наголосили, що теракт у "Крокус Сіті Холі" є свідомою провокацією спецслужб Владіміра Путіна. Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що кремлівський диктатор уже вдавався до подібних злочинів, з цього той починав свою кар'єру.

Він також назвав безглуздою заяву російської ФСБ про те, що підозрювані в теракті у "Крокус Сіті Холі" нібито "хотіли втекти в Україну". Юсов наголосив, що це не відповідає дійсності та є спробою російського режиму притягнути "український слід".

Що відомо про теракт у "Крокус Холі"