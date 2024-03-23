Напомним, что в результате стрельбы на месте возник масштабный пожар. Известно, что есть много погибших и пострадавших.

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Какие причины гибели людей в "Крокус Сити Холл"

Днем 23 марта российские СМИ озвучили причины гибели людей в торговом центре в Подмосковье.

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Об этом заявили российские медиа со ссылкой на следственный комитет.

Террористы применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала, – говорится в сообщении.

Там заявили, что они, предварительно, во время нападения использовали автоматическое оружие, которое следователи обнаружили.

Россияне назвали имена подозреваемых в теракте в "Крокус Холле"

Российские пропагандисты заявили, что якобы установили 4 человек, которые устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По предварительным данным, все они являются гражданами Таджикистана. Так, там назвали такие имена подозреваемых в теракте в Подмосковье: