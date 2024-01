Мощная месть или очередная пощечина․ Решится ли Байден на прямой удар по Ирану

28 января 2024 года американскую военную базу Tower 22 атаковал условно неизвестный дрон. "Условно" – потому что террористическое государство исламских фундаменталистов Иран имеет в таких делах презумпцию виновности. Впрочем, в таких важных государственных делах, как война и месть, важную роль играют условности и нюансы.

28 января 2024 года американскую военную базу Tower 22 атаковал "условно" неизвестный дрон. "Условно", потому что террористическое государство исламских фундаменталистов Иран имеет в такого рода деятельности презумпцию виновности. Впрочем, в таких важных государственных делах как война и месть важную роль играют условности и нюансы.

Таким нюансом безусловно является факт "операции под чужим флагом", чем Иран регулярно пользуется, и благодаря которому планирует пропетлять и на этот раз. 24 Канал анализирует очередное обострение на фоне небывалого напряжения на Ближнем Востоке и осторожно предполагает, что США и на этот раз не решатся перейти "красные линии" и наказать государство-террориста так, как оно того давно уже заслуживает.

Casus belli или что случилось в Иордании

28 января беспилотник-камикадзе "прилетел" по американской военной базе в Иордании, расположенной в районе Рукбан неподалеку от сирийской границы. В результате атаки погибли 3 американских военных и почти три десятка получили ранения.

Спутниковый снимок показывает Башню 22, американский военный форпост в Иордании возле границ Ирака и Сирии / Фото PLANET LABS / AFP

Ведущее мировое новостное издание The Wall Street Journal добавляет этой трагической истории сюрреалистических тонов и делает немного похожей на ранние работы Гая Ричи, а то и самих братьев Коэнов. Оказывается, что военные на базе видели дрон и даже "вели его", словно "Николаевский Ванек", но по неизвестным причинам спутали его с собственным БПЛА, который должен был возвращаться на базу после боевого задания примерно в это время, а потому не стали перехватывать.

Следствием этой ошибки стали потерянные человеческие жизни и необходимость ответа и возмездия. Над ним как раз сейчас активно думают в Пентагоне и в администрации президента Байдена.

Что американцы делают на Ближнем Востоке и в Иордании

Военная стратегия США предусматривает военное присутствие во всех уголках мира. Опорными точками в таком случае становятся военные базы. Они у Соединенных Штатов есть буквально везде – от Азорских островов (что очень помогло в годы Второй мировой и Войны Судного дня) до Японии и Республики Корея.

Не является исключением и Ближний Восток, где постоянно "что-то происходит".

В этом регионе США имеют свои базы в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Омане, Ираке, Сирии, Турции, Иордании, Саудовской Аравии и до недавнего времени – в Афганистане.

Сюда же можно добавить американские авианосные группы в Средиземном море и Красном.

, Иордания – не исключение, она издавна имеет союзнические отношения с Великобританией и США. Последние даже в далеком 1958 году проводили военную операцию по поддержке местных королей от республиканских мятежников.США являются важным экономическим партнером и гарантом безопасности Иордании, местные офицеры проходят обучение в США или с американскими инструкторами, а иорданская армия имеет на вооружении военную технику от "дядюшки Сэма".

В обмен на это королевство предоставило американским военным часть своей территории (сейчас в Иордании находятся около 3 000 американских военных, которые размещены на нескольких военных объектах), а также участвовало в созданных США коалициях – против ИГИЛ (с 2014 года) и хуситов (в 2015 году).

Атаки на американские объекты на Ближнем Востоке / Инфографика ISW и AEI's Critical Threats Project

Похожие отношения США имеют и с другими государствами региона – обеспечивают безопасность и выступают в роли арбитров. В частности, американцы помогли навести порядок на Ближнем Востоке, отстранив от власти иракского диктатора Саддама Хусейна, впоследствии боролись с ИГИЛ и со всеми в Сирии, 20 лет неизвестно что делали в Афганистане, консультировали союзников в первой войне против хуситов и тому подобное.

В настоящее время роль США заключается в сдерживании аппетитов главного источника беспокойства на Ближнем Востоке – Ирана.

Кто такие Катаиб Хезболла и чей дрон убил американцев

Сейчас официально это "неизвестный дрон", однако, ни у кого нет сомнений, что этот БПЛА имеет иранское происхождение. Непосредственными исполнителями атаки называются боевики группировки Катаиб Хезболла (но это не точно, потому что попытки атак на американских военных в регионе происходят регулярно и желающих немало).

Катаиб Хезболла не следует путать с ливанской террористической группировкой Хезболла, это другие ребята (хоть и шииты), они уже 20 лет ведут партизанскую войну в Ираке, а затем Сирии в формате "против всех" и не отказывают себе в террористических методах.

С ливанской Хезболлой эту организацию объединяют иранские деньги и иранские кураторы из Аль-Кудс, фактических архитекторов нестабильности на Ближнем Востоке и кукловодов многочисленных террористических групп.



Боевики Катаиб Хезболла / Фото parstoday.ir

Как действует Иран и его прокси

В Аль-Кудс, недавно, кстати, были тяжелые потери.

20 января 2024 года в Дамаске в результате ракетного удара (якобы израильского) погиб командир разведки подразделения генерал Юсеф Омид Заде.

3 января 2024 года – на четвертую годовщину со дня ликвидации Касема Сулеймани, генерала КСИР и босса Юсеф Омид Заде, на кладбище Керман во время тризны произошел масштабный теракт, в результате которого погибли более 100 человек и еще несколько сотен получили ранения. Ответственность за теракт якобы взяла на себя ИГИЛ, однако никто не знает точно, что именно произошло.

Кстати, сам Сулеймани был убит в результате спецоперации американцев, приказ о котором отдал лично Трамп. Это была "лебединая песня" 45-го президента США. Тогда Иран провел акцию символического возмездия и обстрелял американские военные базы в Аль-Асаде и Эрбиле, но перед этим предупредил об обстреле США по неформальным каналам. Тогда никто из американцев не погиб, лишь несколько десятков получили незначительные травмы.

, тогда иранцы ждали жесткого ответа и были настолько напуганы возможными последствиями, что 8 января 2020 года с перепугу сбили гражданский самолет – украинский рейс PS752 со 176 людьми на борту, все пассажиры погибли.За это преступление Иран до сих пор не ответил (были якобы осуждены только 10 непосредственных исполнителей, но иранским судом без участия пострадавшей стороны) и даже избегает выплаты компенсаций.

А настоящего ответа от США так и не было. Не слишком ждут его и сейчас. И на это есть несколько причин.

Во-первых, Иран заявляет, что это не они (в переводе с дипломатического это означает – попробуйте доказать).

Для Ирана это традиционная стратегия – эти "господа", например, до сих пор не признали, что их "шахеды", а никакие не "герани" убивают украинцев и даже имеют наглость публично это опровергать. Что же тогда говорить об операции под чужим флагом, за которую никто не взял ответственность, если даже за теракт 7 октября 2023 года против израильских гражданских, который совершили еще одни иранские воспитанники – террористы ХАМАС, Тегеран не был не то что осужден, а хотя бы символически наказан.

Сейчас же верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже который месяц рассказывает сказку об отказе государства-террориста от эскалации, словно цитирует Гамлета в версии Леся Подервянского: "Нельзя мстить. Должны мы любить всех пи**расов, воров, убийц"...



Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана с фото убитого командира Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране / Фото AFP

Будет ли эскалация на Ближнем Востоке?

"Лишь бы не эскалация". Эту фразу, похоже, очень любит повторять советник президента США по нацбезопасности Салливан. Доповторялся он до того, что "неизвестные" обстреливают военные базы в США. Да, базы, ведь Tower 22 – не первая цель, до этого под вражеским огнем оказывались и другие военные объекты США в Ираке и Сирии – ответа на эти атаки не было.

А есть же еще хуситы, это также прокси Ирана – они воюют на иранские деньги, иранским оружием и за иранские интересы. Сейчас эти горе-партизаны парализовали судоходство в Красном море и Аденском заливе и нанесли миллиардные убытки мировому бизнесу, включая, между прочим, братьев-арабов (для владельца Суэцкого канала, государства Египет, это вообще катастрофа национального масштаба, как и для собственно Йемена).

США вроде бы создали против пиратов-террористов мощную коалицию и начали бить по ним из высокоточного оружия, однако проблема не решается, ведь лечит только симптомы, а не саму болезнь.

И вот имеем нападение на иорданскую базу и убитых американских военных. А еще жесткую президентскую кампанию в разгаре и необходимости действовать не только решительно, но и эффективно. Но проблема в том, что делать это придется президенту, который ничем таким до этого не отмечался.

Вялость и нерешительность США во времена президентства Байдена уже стали общим трендом, а едва ли не единственным его решительным шагом стало решение о выводе американских войск из Афганистана, что обернулось катастрофой. И не только финансовой или геополитической, но и моральной, ведь единственная пока сверхдержава мира показала свою слабость и недальновидность. В который раз.

У администрации Байдена был шанс исправить свою репутацию решительным ответом России, которая решилась на открытую агрессию против Украины и развязала полномасштабную и геноцидную по содержанию войну, но и на этот раз Байден и компания применили "полумеры".При этом, в отличие от Афганистана, от них не требовалось даже личного присутствия – все за них должны были сделать "фрилансеры" из Украины, для которых отпор агрессору был (и есть) личным делом. Вместо этого США выбрали стратегию "шаг вперед, два назад", причем делались эти шаги вдоль только им видимых красных линий.

Сейчас США оказались перед необходимостью быть решительными, но происходит это в ситуации цугцванга, когда каждый следующий ход будет даваться еще труднее и нести большие угрозы. В такой ситуации, не Лесов, а уже шекспировский герой говорил: Something is rotten in the state of Denmark.

Как США могут ответить Ирану?

В США на рассмотрении есть несколько основных вариантов ответа. Похоже, любой из них в Белом Доме потом назовут "мощным".

Обстрел Ирана

Это вполне рабочий план – Израиль так делает регулярно и традиционно не признает. Иран отвечает нелинейно, по большей части – чужими руками, при этом желаемый геноцид народа Израиля зафиксирован в программных документах Ирана.

Для США осуществить обстрел территории Ирана или его флота – идеальный вариант сделать что-то, чтобы не потерять лицо и показать себя сильными и ответственными. А на предвыборных речах можно потом будет назвать все это "иранским Перл-Харбором". Впрочем, такой ответ в нынешней ситуации, в которую себя сама загнала администрация Байдена, скорее маловероятен. На что прямо намекает CNN, когда говорит, что Вашингтон остерегается спровоцировать большую эскалацию.

Удар по иранских прокси

Иран за последние десятилетия наплодил столько разных своих сателлитов, что американцы могут сыграть против них в бинго "томагавками" в Ираке, Сирии или где угодно, где засели спонсируемые Ираном партизаны. Картинка будет яркой, однако результат – нулевым, ведь не решает саму проблему.

Кибератака на Иран

Все же 21 век – надо действовать современно. Вариант масштабной кибератаки против Ирана сейчас активно циркулирует в западных СМИ. Цель такого удара понятна, однако в Тегеране точно не такой вариант ждут и точно готовятся, поэтому загнать Иран в каменный век не получится. Впрочем, Иран, чтобы успокоить американцев, может сделать вид, что им больно.

Точечные удары

Американские спецслужбы уже доказали, что могут работать адресно и проводить ликвидацию иранских топов. Имена всех деятелей КСИР есть, как и других топовых лиц режима. Впрочем, если даже ликвидация Сулеймани ничего не изменила, то вряд ли изменит убийство какого-то очередного генерала или полковника.

Решится ли Байден на решительные действия / Фото AP / Jacquelyn Martin

Каким должен быть реальный ответ и почему США не наказывают Иран

Иран – государство-террорист, которое долгое время удерживало сомнительное лидерство по количеству введенных санкций, пока первое место не перешло к союзнику России. Сейчас Иран, Россия и КНДР составляют новую "ось зла" и несут угрозу мировому порядку.

Кроме того, Иран быстрыми темпами разрабатывает собственное ядерное оружие и сейчас активно проводит процесс обогащения урана (похоже, не без помощи России и вопреки всем решениям ООН и других организаций). Но пока его нет (здесь надо благодарить израильские специальные службы).

Правят Ираном исламские фундаменталисты и их боевое крыло – КСИР (Корпус Стражей Исламской Революции). В стране установлен террористический режим, крайне непопулярный среди местного населения.

Иранцы, в отличие от россиян, власть в большинстве своем не поддерживают и желают ее падения. В стране есть много центров сопротивления режиму и постоянно происходят протесты, идет активная партизанская борьба. Аятоллы и подвластные им силовики держат ситуацию под контролем исключительно ценой жестких репрессий и массовых казней.

При этом когда-то Иран был мирной и доброй страной (насколько это возможно на Ближнем Востоке), дружил с Израилем, не видел в США врага и планировал стать локальной версией Франции, но повернул не туда в 1979 году. Исламские фанатики тогда обещали иранцам светлое будущее вместо кризисного правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, но начали строить что-то совсем дикое и средневековое, а зверства КСИР быстро переплюнули все, что делали шахские головорезы из САВАК.

Ныне Иран превратился в государство-террориста. А с террористами не ведут переговоров и не играют в поддавки – их уничтожают (к сожалению, только в идеальном мире, на самом же деле и ведут переговоры, и играют, и даже торгуют). Именно поэтому единственно верной стратегией для США и всего мира был бы демонтаж террористического режима в Тегеране, ликвидация КСИР и лишение власти и влияния аятолл.

К теме Что не так с историей о "войне в Техасе" и массовом вторжении мигрантов

Да, это не вовремя, потому что нужно думать о "Стене". Да, это сверхзадача, которую нужно было "сделать еще вчера", да, она несет множество рисков – от вакуума, образовавшегося после похожей операции в Ираке, который стал животворной средой для ИГИЛ, до вмешательства союзников Ирана из "оси зла" или Китая.

Да, есть риски начала Третьей мировой, но они никуда не денутся, если их игнорировать, ведь еще Черчилль говорил: "Если страна, выбирая между войной и бесчестием, выбирает бесчестие, она получает и войну, и бесчестие".

США, когда не желают войны, то до последнего ее избегают. Яркий пример – вступление Америки во Вторую мировую. 17 октября 1941 года нацистские подводники потопили американский эсминец Kearny в Северном море (тогда погибли 11 моряков), а за эти недели – пустили на дно эсминец USS Reuben James (погибли более 100 американцев). Ни один из этих эпизодов не стал поводом для США объявить войну Германии, как ни умолял об этом Черчилль.Таким поводом не стало даже разрушительное нападение немецкой союзницы Японии на базу ВМС США Перл-Харбор на Гавайях. Даже это событие ничего не изменило для США. Во Вторую мировую Америка вступила лишь 11 декабря 1941 года, когда ей самой объявил войну Гитлер, и этим самоубийственным решением подписал себе смертный приговор.

Да, смерть трех американских военных где-то на краю света (в представлении американцев) – не тот повод, чтобы начинать большую войну без четкого плана. Потому что тот план, который прятал у себя в туалете Трамп, уже известен всем гольф-клубам Флориды (да, он хвастался секретными планами Пентагона во время игры в гольф) и некоторым разведкам.

Но это все равно нужно сделать – цена с каждым днем будет только расти, а когда Иран получит собственное ядерное оружие (похоже, это вопрос времени) – он вообще превратится в неприкасаемого и станет КНДР на максималках. Тогда он начнет войну уже по собственным правилам.