Редактор издания по международным делам Доминик Вагхорн заявил, что в настоящее время президент США рассматривает различные варианты ответа. В частности, их ему предложили советники.

Смотрите такжеВ ожидании бури: удалось ли Байдену потушить большой пожар на Ближнем Востоке

Что известно о вероятном ответе США на Ближнем Востоке

Издание написало что Джо Байден надеется, что его выбор в ближайшие часы сдержит любую эскалацию ситуации. Однако это может привести к обратному результату.

Он мог бы напасть на ответственную за это группу и многие считают это слабым и не затрагивают суть проблемы: покровителей группы в Иране. В списке вариантов Пентагона также есть действия против Корпуса стражей исламской революции в регионе за пределами Ирана или нападение на иранские объекты в пределах его границ,

– отметил журналист.

Также издание написало, что в Пентагоне предполагают, что атака дрона на американские войска в Иордании имеет "следы" Катаиб Хезболлы. Речь идет об элитной иракской вооруженной группировке, которая близка Ирану.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что их ответ может быть "многоуровневым поэтапным и устойчивым со временем". В свою очередь спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Штаты сделают все необходимое для защиты своих сил, однако они не стремятся ввязываться в более масштабный конфликт.

Смотрите такжеЗа ударом стоящий Иран военный обозреватель допустил реакцию США на атаку по базе в Иордании

Что известно об атаке на силы США в Иордании