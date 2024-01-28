Вражеский удар унес жизни трех американских военнослужащих, не менее двадцати пяти получили ранения. Как отмечают СМИ, это первый случай, когда военные США погибают от вражеского огня на Ближнем Востоке с начала войны между Израилем и ХАМАСом.

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Удар по американцам в Иордании

Форпост "Башня 22", оказавшийся под атакой, расположен на границе с Сирией. Именно оттуда, вероятно, был запущен ударный дрон. Это могли сделать боевики, которых поддерживает Иран.

Пока неясно, почему ПВО не смог перехватить беспилотник.

Джо Байден, комментируя атаку, заявил, что за нападение на военных в Иордании несут ответственность группировки, лояльные Тегерану. Президент США пообещал привлечь их к ответственности.

Отметим, что на 26 января было совершено более 158 атак на силы США и коалиции в Ираке и Сирии. Официальные лица называли эти удары беспилотников и ракет неудачными., поскольку они часто не приводили к серьезным ранениям или повреждениям инфраструктуры. С момента начала этих нападений (17 октября) было известно лишь о нескольких десятков легко раненых военных и одном тяжелом.

Также следует отметить, что атака на форпост в Иордании произошла на фоне начала переговоров США и Ирака по сворачиванию военного присутствия американцев в стране. Чиновники США отмечают, что эти разговоры велись еще до октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, после чего американские базы в Ираке и Сирии начали нести удары.

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